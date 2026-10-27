France Football explica cómo Rodri privó a Lamine Yamal de ganar el Balón de Oro

Fran Fuentes 27 OCT 2026 - 19:32h.

La elevada posición del mediocentro habría perjudicado al delantero del FC Barcelona para conseguir el galardón

Los votos de José Félix Díaz en el Balón de Oro 2026: "No acerté el orden"

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La decepción de Lamine Yamal después de no ganar el Balón de Oro y que se lo llevase Harry Kane fue evidente. Y es que la retransmisión dejó ver el gesto torcido del atacante del FC Barcelona instantes después de que Ronaldo Nazário sacase del sobre la tarjeta con el nombre del delantero inglés, proclamándolo así como el mejor jugador del mundo. Y es que el tercer trofeo Kopa consecutivo, que reconoce al mejor jugador joven de la temporada, no ha sido suficiente para un jugador con su ambición. Más allá de eso, horas después de la gala, desde France Football han dado una explicación de por qué el talentoso '10' barcelonista no se ha llevado el premio, y señalan directamente a Rodri Hernández, quien le habría perjudicado al quedar cuarto.

Así lo afirma Vincent García, redactor jefe de France Football: "Yo creo que, efectivamente, en la Selección española campeona del mundo ha habido un reparto de votos entre Rodri y Lamine Yamal. Creo que Rodri le ha restado votos a Lamine Yamal en esta votación", explica.

En este sentido, el periodista explica que los votos de los españoles se han dividido, y que el carácter tan colectivo de la Selección Española ha propiciado que los puntos se repartan: "Ha habido bastante dispersión de votos entre los españoles. Además, es que España destacó como un bloque. Por esta razón les ha resultado difícil señalar una actuación individual por encima del resto", asegura.

Del mismo modo, cree que en el PSG ha sucedido algo parecido, queriendo promocionar tanto a Ousmane Dembélé como a Kvicha Kvaratskhelia y a Fabián Ruiz en lugar de focalizar la campaña en un solo jugador. Una situación que también habría dividido a los franceses a la hora de elegir entre Kylian Mbappé y el 'Mosquito': "Creo que deberían haberse enfocado en Dembélé", sentencia.