Fran Fuentes 30 OCT 2026 - 00:40h.

El presentador de El Chiringuito no entiende el mensaje después de dos derrotas: "Confirmas que hay una crisis"

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El comunicado del FC Barcelona reafirmando a Hansi Flick y a la plantilla tras las dos derrotas ha sorprendido este jueves. El club, que ha celebrado su junta directiva, ha lanzado en un extracto de su comunicado este mensaje aludiendo al personal deportivo, ratificando su confianza en el cuerpo técnico y los jugadores. Todo eso después de una barbacoa de conjura y que se intensifique el fichaje de un defensa central. Algo que han comentado mucho durante El Chiringuito de este jueves.

"La Junta ha reafirmado su plena confianza en la plantilla y el cuerpo técnico del primer equipo masculino. A pesar de los últimos resultados, el equipo mantiene intactas la ilusión y la ambición con el máximo compromiso para afrontar los retos de la temporada", recogía el comunicado del FC Barcelona. Esto lo explica Álex Silvestre: "La Junta se ha comunicado con diferentes puntos que se han tratado hoy, pero uno de ellos es área deportiva y lanzan ese mensaje. Llama la atención que uno de los puntos era este", revela.

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Algo que Josep Pedrerol no termina de entender: "¿Tú crees que hace falta que el Barça ratifique a la plantilla?", pregunta. "Se reafirma algo que está en duda", responde José Damián González, intentando entender cuál es la postura del Barcelona para lanzar ese comunicado. "A mí me parece que es algo inteligente", entiende Jorge D'Alessandro. "El Barcelona salvó el primer año de Flick una crisis, segundo año una crisis de la misma forma y la tercera. Y cuidado", recuerda. Entonces, el presentador le pregunta: "¿Eso es una crisis para ti?". En este sentido, el 'Profe' lo tiene clarísimo: "Por favor, la debilidad defensiva me parece una auténtica crisis porque se ha triplicado. En el Barcelona suenan las alarmas".

Las dudas de Josep Pedrerol con el comunicado del FC Barcelona

En este sentido, Josep Pedrerol afirma que nadie dudaba en que la confianza en Hansi Flick era total hasta que el FC Barcelona le ha reafirmado en su puesto: "Yo creo que en este comunicado el Barça hace pública la crisis. Confirmas que hay una crisis o, por lo menos, las dudas que hay en el equipo. Creo que eso hay que mantenerlo dentro del ámbito de la privacidad. Cuando ratificamos, al día siguiente le echo. Entonces, aquí no cuela esto. ¿Hay que ratificar a la plantilla? ¿Pero por qué? Que lo único es que hay que fichar a un defensa. Pero ¿ratificamos a la plantilla y al cuerpo técnico? ¿Ratificamos? ¿Cómo es la frase textual? Reafirmamos la confianza. ¿Reafirmamos la plena confianza de la plantilla?", duda.

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En este sentido, Álex Silvestre recuerda que en el FC Barcelona han tenido lugar varios movimientos para recuperar la normalidad cuando, desde fuera, la percepción no es de que haya sucedido un cataclismo: "Desde el Clásico, Josep, acaba el Clásico y aquí se ha contado que hubo una reunión entre Flick y Deco. Ha habido una barbacoa después del entrenamiento, una comida de conjura ayer. Hoy, esto. De repente se busca un central porque has perdido dos partidos. Estás confirmando que hay una crisis", señala.