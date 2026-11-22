Joaquín Anduro 22 NOV 2026 - 23:59h.

Bordalás señala aspectos a mejorar en defensa y en ataque

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El Getafe ha caído derrotado este domingo por 0-3 ante el Atlético de Madrid en el Coliseum y ya sabe que acabará la jornada 13 de LALIGA EA Sports en descenso por la disputa del Levante-Elche este lunes. José Bordalás ha analizado la situación tras el encuentro en sala de prensa, reconociendo la preocupación, con aspectos a mejorar tanto en defensa como en ataque pese al nivel de los de Simeone.

José Bordalás, tras el Getafe-Atlético de Madrid

Caída a descenso: "La verdad es que hoy nos hemos encontrado con un gran Atleti. Sí que es verdad que nos ha sorprendido encajar dos goles tan pronto y eso nos ha hecho daño. Hemos intentado mejorar en el segundo tiempo pero no lo hemos conseguido y sí que es verdad que estamos encajando muchos goles y no es momento de buscar excusas ni de señalar absolutamente a nadie pero la realidad es esa y tenemos que mejorar cuanto antes para alcanzar el nivel que se necesita para competir en Primera División".

Más preocupación por encajar o por no marcar: "Ambas cosas, pero sobre todo que estamos encajando muchos goles y nos cuesta ponernos por delante. Casi siempre se ponen los rivales por delante y así es muy complicado. Tenemos que reflexionar y la realidad es la que es: intentar mejorar, no queda otra. Tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo".

Preocupación por la situación: "Sí, es evidente. Los datos están ahí, los números están ahí, no los podemos obviar. Estamos obligados a mejorar porque nos está costando encontrar esa solidez desde el principio y hoy, nuevamente, se ha visto. Sí que es verdad que enfrente teníamos a un gran Atleti, que está en un gran momento con una gran pegada, muchas alternativas.. Es un equipo con jugadores fantásticos, con mucha movilidad, es difícil superarles, pero tenemos que analizar lo que llevamos de campeonato y hemos encajado muchos goles".

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Lejos del Atleti para competir: "La diferencia, obviamente, es abismal. Es muy grande la diferencia y hoy se ha podido ver en el partido. Hemos tenido pocas opciones. Sí que es verdad, como decía al principio, que nos han hecho dos goles muy pronto. El equipo entró bien al partido, creo que no entramos mal pero ese desajuste en el primer gol de Baena creo que nos ha hecho daño y luego ha llegado la jugada desafortunada del segundo. Un equipo del potencial del Atleti se pone 0-2 tan pronto y es complicado".