Redacción ElDesmarque 24 NOV 2026 - 14:07h.

Deja el cargo tras más de seis años

LALIGA sufre un ciberataque que afecta a datos de aficionados

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Movimiento inesperado en el fútbol español. Miguel Ángel Gil Marín ha dejado de ser vicepresidente primero y miembro del Consejo de LaLiga. El consejero delegado del Atlético de Madrid ha presentado su dimisión este martes durante la Asamblea de la patronal de clubes en Madrid. Los motivos de la renuncia todavía no están claros, pero según diversas fuentes, la decisión podría haber estado influenciada por la supuesta financiación de más de un millón de euros por parte de LaLiga a la Unión de Clubes Europeos (EFC). El CEO también forma parte del comité ejecutivo de esta organización.

La decisión llega apenas un mes después de que el dirigente rojiblanco fuese ratificado en el cargo para los próximos dos años. Gil Marín entro en el cargo a principios de 2020, cuando tomó el relevo de Clemente Villaverde.

Las polémicas declaraciones de Gil Marín

Durante estos más de seis años, el directivo se había consolidado como uno de los principales aliados de Javier Tebas, presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, sobre todo en sus discrepancias con el Real Madrid. A pesar de haber respaldado inicialmente el proyecto de la Superliga, siempre ha tenido importantes diferencias con el club blanco. "Adulteran la competición. Crean un clima insoportable para los colegiados" decía en 2023 tras un derbi sobre Real Madrid TV.

La guerra entre el presidente y Florentino Pérez sigue abierta, el pasado sábado en la Asamblea General de socios de los merengues volvió a pedirse la dimisión del máximo dirigente del fútbol español, además de diversas menciones al 'caso Negreira'. Con la marcha de Miguel Ángel Gil Marín, Tebas pierde uno de sus principales apoyos en la cúpula de LaLiga. La patronal deberá afrontar ahora una nueva etapa en su estructura directiva, apenas unas semanas después de renovar su Comisión Delegada.