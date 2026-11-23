Ningún delantero entre los tres máximos goleadores

La decisión de Simeone que muchos aficionados del Atlético no entienden: "Es muy injusto"

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El Atlético de Madrid funciona. Sus delanteros no. El triunfo este domingo ante el Getafe CF (0-3) sirvió para confirmar un estilo, un plan de juego cada vez más identificativo y cada vez más eficaz y una dinámica fuera de casa, con seis victorias en siete visitas, propicia para soñar con todo. Por contra, el estado de forma de sus delanteros de cara al gol invita a todo lo contrario.

Y es que es prácticamente imposible imaginarse a un Atlético tocando metal si sus delanteros no están enchufados. Julián Álvarez sigue mejorando en el juego colectivo, pero se le baja la persiana cada vez que se adentra en el área. Alexander Sorloth mantiene su cuenta a cero pese la insistencia de Simeone. Y Jonathan David, de repente, ha desaparecido de los planes del técnico pese a tener mejores cifras que los dos anteriores.

Máximos goleadores del Atlético de Madrid

No hay mayor termómetro para medir el pobre estado de sus tres delanteros que echar un vistazo a la tabla de máximos goleadores del Atlético de Madrid. Una tabla liderada por Álex Baena, que ha dado un paso adelante este curso y suma ya seis goles, más que nadie en el cuadro rojiblanco.

El segundo máximo goleador es Alejandro Grimaldo, en buena parte gracias a su eficacia desde el punto de penalti: lleva cinco goles, tres de ellos desde el punto fatídico. El hecho de que un lateral diestro sea el segundo máximo goleador debería llevar a más de un a la reflexión.

Giuliano Simeone completa el podio con cuatro goles. Y después, por fin, aparece el primer delantero: Jonathan David suma tres dianas, todas ellas en las primeras jornadas de campeonato. El canadiense, sorprendentemente, ha perdido protagonismo estas últimas semanas: no jugó ni un minuto en Getafe, no es titular desde el 20 de octubre en Suttgart y no ve portería desde el 20 de septiembre en el derbi.

Julián Álvarez sólo lleva dos goles, empatado en este sentido con Kang In Lee y Ademola Lookman, aunque al menos el argentino está empezando a brillar en el apartado de las asistencias, pues ya suma seis tras las dos repartidas en el Coliseum.

La lista de goleadores, con un tanto cada uno, la completan Marcos Llorente, Robin Le Normand, Marc Pubill, Pablo Barrios, Johnny Cardoso y Cuti Romero. Es decir, que el segundo delantero de la plantilla en términos de jerarquía, Sorloth, no ha marcado ni una diana en sus 170 minutos de juego.