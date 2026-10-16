Pepe Jiménez Sevilla, 16 OCT 2026 - 14:33h.

El técnico del Sevilla explica que el portugués es "la última opción y él lo sabe"

El divertido momento de Luis García Plaza en sala de prensa: sin agua y con cerradura

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Si hay un nombre que aún sorprende escuchar alrededor de la información del Sevilla ese es el de Fabio Cardoso. El portugués estuvo toda la pretemporada ejercitándose de manera paralela, se trabajó en su salida y, al no concretarse, volvió al grupo e incluso fue convocado ante el Levante. Luis García Plaza ha sido cuestionado por él este viernes y, tras ser captado por ElDesmarque en una breve y cariñosa charla, ha tenido unas bonitas palabras hacia él.

Fue poco antes del entrenamiento cuando García Plaza, aprovechando para atarse sus botas, se detenía para charlar con Fabio Cardoso en una conversación en la que, parece, el técnico iba dándole algunas indicaciones al experimentado central portugués.

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Su convocatoria ante el Real Madrid, dadas las ausencias, parece prácticamente asegurada aunque sus minutos ante los de José Mourinho son prácticamente imposibles, más tras lo hablado por García Plaza este viernes.

Cuestionado por él en sala de prensa, el entrenador del Sevilla advertía que todo lo que iba a decir, lo había hablado antes con el jugador. "Es un grandísimo profesional, el vestuario le quiere muchísimo", comenzaba contando.

En este sentido, el técnico insistía en que el portugués "se hace ganar el cariño" pero que "él sabe que es la última opción en la defensa, pero es uno más. Él sabe de mi boca que es la última opción y que debe buscar una salida, pero es un orgullo dirigirlo, porque en el día a día es de lo mejor que hay".

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"Es un chaval que hay que quitarse el sombrero, es uno de lo más queridos. Le hemos explicado que, si puede encontrar una salida, será mejor para él, porque participará muy, muy, muy poco", añadía antes de admitir, eso sí, que si en un momento, por necesidades, debe jugar "es uno más del grupo y lo pondré".