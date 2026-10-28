Redacción ElDesmarque Madrid, 28 OCT 2026 - 09:53h.

El azulgrana quedó tercero en la votación, felicitó a los ganadores y recibió el respaldo de sus compañeros

Desvelan las primeras votaciones del Balón de Oro: Lamine Yamal, el más perjudicado

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Las reacciones de Lamine Yamal y Vinicius Junior después de quedarse sin el Balón de Oro han sido muy distintas. Mientras el brasileño publicó un mensaje en un tono desafiante tras perder el premio en 2024 ante Rodrigo Hernández, el extremo del Barcelona ha optado por la calma y la paciencia después de que Harry Kane se impusiera en la edición de 2026. El internacional español, que terminó tercero en la clasificación, compartió una reflexión en Instagram en la que deja claro que sigue con la misma ambición, pero acepta la derrota de este año.

El mensaje de Vinicius Junior tras perder el Balón de Oro en 2024

El atacante brasileño era uno de los grandes favoritos para conquistar el Balón de Oro 2024, sin embargo, Rodri terminó llevándose el premio. El jugador del Real Madrid reaccionó en X con una frase que ha tenido una enorme repercusión desde entonces: "Lo haré 10 veces más si es necesario. No están preparados". La declaración del extremo se convirtió en una de las anécdotas más comentadas de aquella edición ya que, dos años después, los aficionados la utilizan para 'burlarse' del jugador al no haber recuperado el rendimiento de aquella temporada.

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Lamine Yamal llama a la calma tras no ganar el Balón de Oro 2026

En el caso del internacional español, el mensaje ha sido muy distinto. "LLEGARÁ, las cosas buenas necesitan tiempo, confío en el camino que estoy construyendo. Sin prisa, con ilusión y con la tranquilidad de que algún día llegará mi momento", escribió el azulgrana en su perfil oficial de Instagram. Además, también quiso felicitar a los premiados y dejar claro cuál es su principal objetivo a partir de ahora. "Enhorabuena a los ganadores, mi enfoque vuelve a estar en lo importante, hacer que el FC Barcelona vuelva a ganar".

La publicación, en la que sale con el Trofeo Kopa, ha recibido respuestas de compañeros y amigos como la de Fermín López, que le animó con un "Llegará. Y más de 1. Siempre contigo", mientras que Ronald Araújo escribió: "Sin dudas llegarás, wachín. ¡Vamo arriba! Sos el mejor". También se sumaron Sergi Roberto, Pablo Torre, Gavi, Nico Williams, Marc Pubill y Marc Casadó, entre otros.