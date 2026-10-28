Fran Fuentes 28 OCT 2026 - 20:29h.

El luso, en su edición del 2008, es reconocido como "el mejor Balón de Oro de todos los tiempos"

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Cristiano Ronaldo sigue acaparando reconocimientos en su larguísima trayectoria deportiva. El delantero portugués ha sido reconocido por la revista France Football como el B.O.A.T.: el Balón de Oro de todos los tiempos. Un premio que la prestigiosa revista francesa promocionó este mismo año 2026. El reconocimiento, que permitía elegir entre todos aquellos jugadores con dos o más galardones a mejor jugador del mundo, no se trataba de un premio oficial, tal y como la organización del premio confirmó hace escasos días. Sin embargo, su importancia reside en que es un premio elegido íntegramente por los aficionados, que tenían que loguearse en la web oficial del Balón de Oro y pagar nada menos que un euro por voto.

Así las cosas, como si de una carta de un juego de fútbol se tratase, ha sido su versión del 2008 quien ha sido reconocido como el mejor Balón de Oro de la historia por todos los fans. En aquella temporada, Cristiano Ronaldo conquistó el Balón de Oro gracias a su extraordinaria temporada 2007/08 con el Manchester United, en la que se consolidó como uno de los mejores futbolistas del mundo. El delantero portugués firmó 42 goles en todas las competiciones y fue una pieza clave en los éxitos del conjunto inglés, que conquistó la Premier League y la UEFA Champions League.

Los méritos de Cristiano Ronaldo para ganar el Balón de Oro en 2008

Ronaldo anotó 31 tantos en 34 partidos de la Premier League, competición en la que terminó como máximo goleador, y sumó otros ocho en la Champions, donde también encabezó la clasificación de artilleros. En la máxima competición europea, marcó en la final disputada en Moscú ante el Chelsea, que terminó con empate 1-1 antes de que el Manchester United se impusiera en la tanda de penaltis tras el recordado resbalón de John Terry.

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De este modo, la afición ha dictado sentencia sobre el mejor Balón de Oro de la historia, reconociendo a Cristiano Ronaldo del 2008 por encima de cualquiera de los ocho galardones que recibió Leo Messi a lo largo de su carrera.