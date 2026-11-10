Pablo Sánchez 10 NOV 2026 - 08:05h.

Los árbitros hablarán por fin después de los partidos de LALIGA: Mr. Asubío explica los criterios

La Real Federación Galega de Fútbol busca endurecer las sanciones

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Las agresiones a árbitros en el fútbol se suceden, por desgracia, con demasiasa frecuencia. En numerosas ocasiones, colegiados de diferentes categorías son tristes protagonistas de unos hechos que urge erradicar en el fútbol. Los dos últimos casos que han tenido lugar en Galicia parecen haber sido la gota que colma el vaso. Mr. Asubío nos cuenta, en ElDesmarque, la revolución que podría desencadenar en el fútbol estos episodios de violencia.

Nuestro habitual colaborador cuenta que las dos últimas agresiones que han sufrido dos árbitros de Galicia podrían marcar un antes y un después. La preocupación es máxima ante unos hechos que no disminuyen y la Real Federación Galega de Fútbol tiene previsto reunirse con el Comité de Antiviolencia para abordar el endurecimiento de las sanciones por agresiones físicas a los árbitros.

Mr. Asubío desvela que con esta reunión y el endurecimiento de los castigos se busca que los agresores hagan frente a sanciones de hasta cinco años de suspensión o incluso a la inhabilitación de por vida.

La explicación de Mr. Asubío

"Dos agresiones a árbitros en apenas siete días. Dos episodios de violencia que vuelven a poner el foco en la seguridad de los colegiados en el fútbol. Y hay un detalle especialmente preocupante en el primero de ellos: la víctima era un árbitro de apenas 18 años y el agresor, un futbolista de la categoría de veteranos de 56 años. Ocurrió en Bamio. El jugador protagonizó una agresión contra el joven colegiado agarrándolo por la cara, zarandeándolo y empujándolo hasta hacerlo caer al suelo. El árbitro sufrió golpes en la cabeza y la espalda y tuvo que ser trasladado al Hospital. Un hombre de 56 años agrediendo a un árbitro de 18. Una diferencia de edad de casi cuatro décadas que hace todavía más indignante lo sucedido. Aquel episodio se saldó con un año de sanción.

Este pasado fin de semana, durante el encuentro de fútbol veterano entre el Residencia y el Alianza, en Lugo, se produjo una nueva agresión. Un futbolista del equipo visitante habría propinado un puñetazo por la espalda al colegiado, que terminó tendido sobre el césped y tuvo que ser trasladado al hospital.

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La Real Federación Galega de Fútbol tiene previsto reunirse esta semana con el Comité Antiviolencia para abordar un endurecimiento de las sanciones deportivas por agresiones físicas a los árbitros. El objetivo es ambicioso: que los agresores puedan enfrentarse a sanciones de hasta cinco años de suspensión o incluso a la inhabilitación de por vida.

De conseguirlo, la Federación Gallega podría convertirse en pionera en impulsar sanciones deportivas de semejante magnitud contra quienes agreden a los árbitros", explicó.