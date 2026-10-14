Habrá cuatro equipos arbitrales la próxima semana en competiciones europeas

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Que no te engañen, o no te dejes engañar: el arbitraje español sí está de moda en Europa. Aunque algunos sólo quieran ver o contar lo contrario.

Esta semana no hay árbitros españoles designados en las competiciones europeas. Es cierto, es verdad. Un dato puntual que algunos están utilizando para alimentar sus críticas habituales hacia el arbitraje patrio. Sin embargo, conviene poner las cosas en contexto.

Hace apenas dos semanas España lideraba la clasificación por federaciones con mayor representación durante el parón largo de selecciones de la UEFA Nations League. Los árbitros españoles fueron los primeros: 48 participaciones, por delante de Alemania con 46 e Italia con 43. Además, los árbitros principales sumaron ocho designaciones, mientras que en las funciones de VAR y AVAR se acumularon 16 árbitros españoles a los mandos de la herramienta.

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Los datos forman parte del debate, no se puede valorar el nivel de una escuela arbitral exclusivamente por las designaciones de una semana, del mismo modo que tampoco sería justo ignorar sus cifras cuando estas son favorables.

Y es que la próxima semana vuelve a haber Champions, Europa League y Conference League, y llegan nuevas designaciones. Y designaciones de peso para el arbitraje español, con cuatro equipos arbitrales, tres de ellos en la Champions League, en la máxima competición, y uno en la Europa League.

Y entonces, cuando salgan estas designaciones, ¿qué ocurrirá? ¿Se analizará la situación como esta semana, lo catastrófico, lo caótico que es el arbitraje español, o se meterán en la cueva y no dirán nada?

La crítica al arbitraje es legítima y necesaria, pero debería basarse en datos, criterios objetivos y una visión global para examinar cada circunstancia. El arbitraje español merece ser evaluado por su rendimiento, no por el interés de quienes esperan cada semana una excusa para atacarlo.