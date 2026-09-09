Julián Álvarez tuvo que abandonar el campo tras recibir una patada

Las notas del Atlético en Liverpool: seis suspensos y dos señalados

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La Champions League ha echado a rodar. Y lo ha hecho con nuevas normas, muchas de ellas similares a lo que se vieron durante el pasado Mundial 2026. La mayoría de ellas están encaminadas a no perder el tiempo y aportar ritmo a los partidos, pero hay una que muchos expertos arbitrales no terminan de entender. Y el Atlético de Madrid, como muchos otros equipos durante estas primeras semanas de competición, se vio perjudicado en el partido ante el Liverpool FC.

La acción se dio durante la segunda mitad, con 2-1 a favor de los ingleses. Julián Álvarez recibió en la medular y abrió hacia la banda, pero también se llevó una dura patada en el tobillo. Davide Massa, colegiado del encuentro, dio la ley de la ventaja, pero el argentino seguía doliéndose sobre el césped cuando acabó la misma.

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El Atlético de Madrid, perjudicado por la nueva norma

Fue ahí cuando se aplicó la nueva norma. El árbitro paró el partido y, pese a que las asistencias no entraron en el terreno de juego, Julián tuvo que abandonar el campo y dejar a su equipo con uno menos durante 1 minuto, con todo lo que ello supone. El rival no vio ni amarilla. Y el Atlético, perjudicado: su delantero recibió una patada y fueron ellos quienes acabaron en inferioridad.

Durante la retransmisión de Movistar, Antonio Mateu Lahoz explicó esta nueva norma y admitió que el objetivo es evitar las pérdidas de tiempo, pero también que hay acciones en las que no tiene mucho sentido. "Tiene que haber una revisión", expresó Miguel Ángel Moyá durante la retransmisión. "Te llevas una patada y eres el perjudicado porque te quedas con uno menos", añadía Iñaki Aguirregabiria, mientras que el propio Mateu les daba la razón ante una norma que, a diferencia de otras similares, sólo acaba perjudicando al jugador que recibe una patada.