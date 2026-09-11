Toni Freixa y Mati Prats también se pican por el no homenaje del Barça a los campeones del mundo: "Sé valiente"
La presencia de ambos en El Chiringuito desató multitud de debates
Vuelve a ver El Chiringuito a la carta en Mediaset Infinity
El cara a cara entre Mati Prats y Toni Freixa en El Chiringuito está dando mucho que hablar. No sólo por su cruce de palabras sobre el famoso "vomitivo" por el editorial de Julián Álvarez, sino por el editorial que hizo en ElDesmarque Prats criticando que el FC Barcelona no le hiciera ningún homenaje en el Camp Nou a los campeones del mundo.
Ese palabras del periodista de Mediaset no le gustaro al excandidato a la presidencia del Barça, que aprovechó el debte de Julián para echarle en cara lo que dijo sobre el citado homenaje y los gritos de "puta España, puta Catalunya". Tal y como se puede ver en el vídeo superior, el cara a cara entre ambos estuvo cargado de tensión. ¡No te lo pierdas!
El Chiringuito, a las 00.00 los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity.