Así queda el reparto de minutos del Real Madrid tras cinco partidos

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Son sólo cinco partidos, pero ya sirven para sacar las primeras conclusiones. José Mourinho está empezando a perfilar su nuevo Real Madrid, que de momento suma cuatro victorias y una derrota, muchos goles y algunas dudas en cuanto a juego que han provocado los primeros pitos desde el Santiago Bernabéu.

El reparto de minutos en este inicio de curso está marcado por la plaga de bajas, pues los blancos tienen la enfermería más poblada de toda LaLiga. Sólo dos futbolistas han disputado todos los minutos posibles, mientras que hay siete que no han llegado a debutar.

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Los indiscutibles de José Mourinho

Thibaut Courtois y Dean Huijsen son los dos jugadores que lo han jugado todo: 450 minutos de 450 posibles. No sólo han sido titulares en los cinco encuentros, sino que además no han sido sustituidos ni una sola vez. Les sigue de cerca Kylian Mbappé, quien fue sustituido durante el descuento del partido ante el Inter.

Vinícius (441'), Fede Valverde (429') y Jude Bellingham (425') son los tres siguientes en esta particular clasificación. A partir de ahí, ningún otro futbolista supera los 400 minutos disputados hasta la fecha.

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Los olvidados del Real Madrid

En el lado opuesto aparecen siete jugadores que todavía no han debutado. Casi todos ellos, eso sí, por lesión, como son los casos de Ferland Mendy, Militao, Rodrygo y Asencio. A ellos hay que añadir a Endrick y Thiago Pitarch, que entraron en su primera convocatoria el pasado martes ante el Inter tras ocupar también la enfermería, pero no llegaron a tener minutos. La lista la completa Andriy Lunin como segundo portero.

Además, hay cuatro futbolistas que no alcanzan los 100 minutos. Una lista que la lidera Tchouaméni, que sólo ha disputado 11 minutos tras estar lesionado también en este inicio de curso. Le sigue Carlos Espí con 23 minutos (repartidos curiosamente en cinco partidos), Rüdiger con 90 minutos y Yan Diomande con sólo 94 minutos.