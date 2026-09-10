Raúl Asencio vuelve a entrenar mientras el club resuelve su rol tras los últimos sucesos extradeportivos

Fran Duarte Madrid, 10 SEP 2026 - 13:26h.

El jugador ya se ha recuperado de sus molestias físicas pero el club sigue estudiando cuál será su rol mientras resuelve su expediente disciplinario

Raúl Asencio rompe su silencio tras lo del juicio y una alcoholemia: "Absolutamente de acuerdo con mi entrenador"

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Raúl Asencio ha tenido un inicio de temporada muy complicado. El defensor no ha debutado todavía en partido oficial con el Real Madrid esta temporada por una lesión muscular que le ha tenido apartado durante prácticamente toda la pretemporada. Tras superar esta lesión, su incorporación con el resto del equipo se retrasó por sus molestias en la tibia, un problema que arrastra desde la temporada anterior. Aunque todo este calvario parece llegar a su fin y hoy, después de varios meses, ha vuelto a entrenar con el grupo. De esta manera, Mourinho ya tiene prácticamente a todos los jugadores disponibles de cara al enfrentamiento contra el Rayo Vallecano el próximo sábado. Mendy, Militao y Rodrygo son las únicas ausencias que continúan sus procesos de recuperación.

Asencio regresa con el grupo, pero su situación no está solucionada

La incorporación de Asencio es una buena noticia para el Real Madrid, pero los últimos sucesos extradeportivos recientes han hecho que desde el club todavía se estén planteando su rol para esta temporada. El canterano del Real Madrid fue condenado hace una semana por un delito contra la seguridad vial tras admitir en un juicio rápido que conducía en Gran Canaria bajo los efectos del alcohol con una tasa que casi cuadriplicaba la permitida.

Nada más conocerse la noticia, el Real Madrid confirmó a través del propio José Mourinho que le abrían un expediente disciplinario a Asencio. “El club ha abierto un expediente. Continuará lesionado mínimo un par de semanas más. Y eso me ayuda a estar fuera de ese problema. Lo que define bien mi modo de reaccionar a todo esto es que un jugador del Real Madrid lo es 24 horas al día”, aseguró el entrenador portugués. Una opinión que el mismo Asencio respeta al máximo, como adelantó Josep Pedrerol en El Chiringuito.

Tan solo un par de días más tarde de conocerse este suceso, Asencio quedó absuelto en el juicio donde se le acusaba de haber distribuido un vídeo de carácter sexual grabado por una mujer sin su consentimiento. Después de poner punto final a este otro caso, el canterano emitió un comunicado lamentando lo ocurrido con su tasa de alcoholemia en Gran Canaria y asegurando que “no volvería a pasar”. Queda por ver cuánto tiempo más le tiene apartado el Real Madrid, si por el contrario perdonan al futbolista y vuelve a ser convocado con el primer equipo o si se busca una salida para el jugador.