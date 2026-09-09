Anthony Martial se ofrece Málaga antes de sondear a otros clubes de LaLiga

Juan Pérez 09 SEP 2026 - 14:04h.

El francés llegaría libre tras rescindir contrato en su última experiencia en México

Loren Juarros explica cómo han mantenido a las jóvenes estrellas en el Málaga: "Han eliminado esas amenazas"

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El mercado de fichajes con los agentes libre sigue abierto para cerrar algunas de las heridas de los clubes de LALIGA, y el caso del Málaga CF es uno de los más señalados por el arranque liguero. La búsqueda de soluciones en un marco difícil como el de los jugadores sin equipo presenta oportunidades como la de Anthony Martial, el francés con pasado en Manchester United y Sevilla que se ha ofrecido para jugar en el conjunto blanquiazul.

El baremo de las direcciones deportivas para atender a los ofrecimientos pesa en exceso en casos como el del Málaga, que necesita un goleador tras la baja de Lobete, lo que agrava el hecho de anotar solo un tanto en las primera cuatro jornadas. La decisión de Loren Juarros no es fácil, y es que Matteo Moretto ha señalado que Martial se ha ofrecido para reforzar el ataque, y sus variantes pasan tanto desde la posición del 9' como desde el extremo.

La lesión de largo alcance de Lobete en punta obliga al menos a replantearse una alternativa después del inicio liguero a pesar de que Martial está muy, pero que muy lejos de ser el jugador que en el 2015 consiguió el premio al Golden Boy. El jugador ve con buenos ojos recalar en la Costa del Sol a sus 30 años para relanzar su carrera en una ¿última? oportunidad en la élite, pero no solo ha llamado a la puerta del Málaga porque según Christian Vaquero, también ha tanteado a otros equipos de España en busca de una ficha.

Martial espera cambiar su rumbo después de una situación comprometedora, porque está libre tras rescindir contrato con Rayados de Monterrey, donde tenía un año más firmado para continuar su carrera en la liga mexicana. En 20 partidos solo anotó un gol y dio tres asistencias, una experiencia que no funcionó a pesar de que llegaba con muchas expectativas después de un buen año en Grecia donde sumó 9 tantos en 24 partido con el AEK de Atenas.