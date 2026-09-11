Posibles alineaciones del Celta - Málaga para la jornada 5 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 11 SEP 2026 - 08:45h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Celta y Málaga de la jornada 5

El plan de Claudio Giráldez con Bajcetic tras su paso previo por el Celta Fortuna: "Será una opción"

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El Estadio Abanca Balaídos albergará este domingo 13 de septiembre a las 14:00h el enfrentamiento entre el Celta de Vigo y el Málaga CF, correspondiente a la quinta jornada de LALIGA EA Sports. El conjunto celeste llega a la cita tras disputar su compromiso frente al Getafe CF en el Coliseum, que acabó empate a uno, con la necesidad de hacerse fuerte ante su afición y afianzar sensaciones en este mal inicio de competición. Los de Claudio Giráldez se encuentran 16º con 5 puntos y con un partido más. Por su parte, el combinado malagueño llega a tierras gallegas ubicado en la decimoctava posición con 2 puntos tras cosechar un empate 0-0 en La Rosaleda ante el Levante UD, buscando con urgencia su primer triunfo del curso.

Posible alineación del Celta

El Celta continuará en Balaídos su característico esquema 5-2-3 con la intención de llevar la iniciativa y salir a por la victoria. El único jugador que podría ser baja para el encuentro contra el Málaga es Aleix Febas, que sigue recuperándose de un golpe. Respecto al once, Ionut Radu será el encargado de proteger la portería celeste, la línea defensiva es la que más dudas genera por la alta probabilidad de que Claudio Giráldez decida rotar. En los carriles hay tres opciones para dos posiciones; Sergio Carreira, Javi Rueda y Javi Galán y para los tres centrales Marcos Alonso y Starfelt parece que serán de la partida. Yoel Lago, Javi Rodríguez y Cáceres se disputarán el puesto restante. Para la medular, con Febas entre algodones, los elegidos serán Miguel Román e Ilaix Moriba. En ataque, los dos puestos de mediapuntas podrían ser ocupados por hasta cuatro jugadores; Swedberg, Hugo Álvarez, Hugo González y Driouech, mientras que la referencia goleadora será Ferran Jutglà.

Posible once del Celta de Vigo frente al Málaga:

Portero: Radu

Defensas: Rueda/Carreira, Yoel Lago/Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso, Galán/Carreira

Centrocampistas: Román, Moriba

Delanteros: Hugo González/Driouech, Jutglà, Swedberg/Hugo Álvarez

Posible alineación del Málaga

El Málaga saltará al césped bajo un 4-3-3 con el objetivo de dar la sorpresa a domicilio. Para este envite, el bando malaguista cuenta con las bajas confirmadas por lesión de Julen Lobete, Aarón Ochoa y Moussa Diarra, mientras que Diego Murillo, Fernando Calero y Adrián Niño se mantienen como dudas hasta última hora. Alfonso Herrero custodiará la meta visitante, la retaguardia estará integrada por Rafita en el lateral derecho, uno entre José Salinas o Carlos Puga en el izquierdo, y Recio junto a Einar Galilea en el centro de la defensa. En la sala de máquinas, Carlos Dotor y Pablo Martínez o Izan Merino llevarán el peso de la creación en la medular, acompañados por Rafa Lorenzo en la mediapunta. Arriba, Carlos Ruiz ‘Chupe’ actuará como referencia goleadora, flanqueado por David Larrubia en el extremo derecho y la uno entre Joaquín Muñoz o Juan Cruz en el izquierdo.

Posible once del Málaga frente al Celta de Vigo:

Portero: Herrero

Defensas: Rafita, Recio, Galilea, Salinas/Puga

Centrocampistas: Dotor, Pablo Martínez/Merino, Lorenzo

Delanteros: Larrubia, Chupete, Joaquín Muñoz/Juan Cruz