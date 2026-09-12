Cuatro bajas en la convocatoria del Celta de Vigo ante el Málaga CF

Fran Fuentes 12 SEP 2026 - 17:55h.

El técnico se ha referido a estas ausencias en sala de prensa

La cláusula de Carlos Dotor y un Málaga CF con hasta seis bajas para visitar al Celta de Vigo

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El Celta de Vigo ya tiene definida su convocatoria para recibir este domingo al Málaga CF en Balaídos, en el encuentro correspondiente a la quinta jornada de LALIGA EA SPORTS. Claudio Giráldez ha dado a conocer la lista de jugadores citados para el partido, que arrancará a las 14:00 horas y podrá seguirse a través de DAZN.

Entre las novedades destaca la continuidad de Hugo Burcio, que vuelve a entrar en los planes del técnico celeste. También regresa Abdoulaye Faye, una vez superado el problema que le había impedido estar disponible en las últimas jornadas.

Por el contrario, Giráldez no podrá contar con cuatro futbolistas debido a diferentes problemas físicos. Andrés Antañón, Aleix Febas, Jones El-Abdellaoui y Borja Iglesias son las bajas del conjunto vigués para este compromiso ante el Málaga. De este modo, el Celta buscará así sumar una nueva victoria en Balaídos y continuar avanzando en este inicio de campeonato.

A este respecto se expresaba el propio técnico celeste en sala de prensa: "Tuvimos varios percances en el entrenamiento, un jugador que llegaba justo y tenemos que esperar a que pase por clínica varios jugadores. Antañón tuvo una molestia en el tobillo ayer y hoy no fue capaz de hacer ni una tarea. Es baja para mañana. Borja tuvo alguna molestia durante la semana otra vez en esa zona, vamos a ser prudentes con él. Jones también tuvo alguna molestia. Vamos a ver qué pasa con los fisios, qué nos dicen y quién entra en convocatoria". Esta es la convocatoria al completo:

Porteros: Altay Bayindir, Ionut Radu, Iván Villar.

Defensas: Carl Starfelt, Marcos Alonso, Abdoulaye Faye, Sergio Carreira, Álvaro Núñez, Javi Rueda, Yoel Lago, Javi Rodríguez, Sebastián Cáceres, Javi Galán.

Centrocampistas: Ilaix Moriba, Miguel Román, Hugo Burcio.

Delanteros: Ferran Jutglà, Iago Aspas, Pablo Durán, Hugo González, Williot Swedberg, Hugo Álvarez, Couhaib Driouech