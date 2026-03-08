La DGT avisa que, ahora, con una sola cerveza darás positivo en un control de alcoholemia

Coches y Motos 08 MAR 2026 - 04:41h.

Distancia de seguridad de la DGT

Un cambio que prácticamente elimina el margen para beber

Compartir







La Dirección General de Tráfico prepara una modificación relevante en la normativa de alcoholemia que reducirá de forma notable el margen legal permitido para conducir tras consumir alcohol. La futura reforma plantea rebajar el límite máximo hasta 0,2 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra considerablemente más estricta que la actual y que cambia de forma significativa el escenario para los conductores.

Con esta reducción, cantidades muy pequeñas de alcohol podrían provocar un resultado positivo en un control. En la práctica, una sola cerveza podría bastar para superar el nuevo límite legal, especialmente en personas con menor peso corporal o con una metabolización del alcohol más lenta.

No es ningún secreto que el objetivo de esta medida es reforzar la seguridad vial y reducir el número de accidentes en los que el alcohol está presente. Aunque muchas personas consideran que pequeñas cantidades no afectan a la conducción, diversos estudios han demostrado que incluso niveles bajos pueden alterar la capacidad de reacción, la atención y la percepción del riesgo.

La modificación también responde a una tendencia cada vez más extendida en Europa, donde varios países ya aplican límites de alcoholemia más restrictivos. España, que durante años ha mantenido un margen relativamente amplio en comparación con otras normativas, busca con esta reforma alinearse con políticas de seguridad vial más estrictas.

Un cambio que prácticamente elimina el margen para beber

La reducción del límite hasta 0,2 g/l implica que el margen de tolerancia será muy reducido. En términos prácticos, cualquier consumo de alcohol antes de conducir podría situar al conductor en riesgo de superar el nivel permitido. Por este motivo, la recomendación implícita en la nueva normativa es evitar por completo la ingesta de bebidas alcohólicas si se va a conducir.

Cabe destacar que el alcohol afecta a cada persona de manera diferente. Factores como el peso, el sexo, la edad, el metabolismo o incluso si se ha comido previamente influyen en la tasa de alcoholemia que se alcanza tras beber. Esto significa que una misma bebida puede generar resultados distintos en un control dependiendo del conductor.

PUEDE INTERESARTE Distancia de seguridad de la DGT

El endurecimiento del límite también tendrá consecuencias en el ámbito sancionador. Superar la tasa permitida seguirá implicando multas económicas y la retirada de puntos del permiso de conducir. Además, si los niveles registrados superan ciertos umbrales, las sanciones pueden derivar incluso en responsabilidades penales.

Por todo ello, la reducción del límite legal pretende reforzar el mensaje de tolerancia mínima frente al alcohol al volante. El nuevo marco normativo busca eliminar la percepción de que existe una cantidad segura de alcohol antes de conducir y fomentar hábitos más prudentes entre los conductores.

Con este cambio, situaciones que anteriormente podían considerarse dentro de la legalidad pasarán a ser sancionables. La conducción bajo los efectos del alcohol continúa siendo uno de los factores presentes en numerosos accidentes de tráfico, y la nueva normativa pretende actuar de forma preventiva reduciendo al máximo el riesgo asociado al consumo de bebidas alcohólicas.