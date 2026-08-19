El día que Troy Parrott enamoró a José Mourinho: el portugués 'robó' el balón por él

Pepe Jiménez Sevilla, 19 AGO 2026 - 10:58h.

El delantero debutó en la Premier League con apenas 17 años

El Betis ya tiene acuerdo con Troy Parrott y ultima el traspaso con el AZ Alkmaar

Compartir







Algo extraño, muy extraño, debe ocurrir para que Troy Parrott no se convierta en el nuevo delantero de Manuel Pellegrini para el Betis en las próximas horas. El irlandés llegará a España para dar un importante salto en la élite, pero no será la primera vez que juega en una competición top. Debutó en Inglaterra muy joven... y enamorando a José Mourinho.

Porque Parrott sumó sus primeros minutos oficiales en el Tottenham con apenas 17 años bajo las órdenes del ahora entrenador del Real Madrid José Mourinho. El futuro atacante del Betis había destacado en categorías inferiores, había firmado números notables en la Youth League (al Estrella Roja le marcó cuatro poco antes), pero su estreno oficial llegó ante el Burnley en diciembre de 2019.

PUEDE INTERESARTE El mercado se mueve por Iker Losada, que espera alguna opción en Primera

En aquella cita, en la que apenas jugó poco más de cinco minutos, el Tottenham venció 5-0 al Burnley con un golazo de Son, jugador que decidió llevarse el balón a casa como recuerdo. Pero apareció Mourinho.

Cuando el extremo ya abandonaba el césped con el balón, el entrenador portugués se acercó a él y le pidió, entre risas, el balón, que debía ser para Troy Parrott. Tras conseguir el esférico, el del Real Madrid buscó al chico y se lo regaló, diciéndole que era un privilegiado por jugar tan jóven con el Tottenham.

PUEDE INTERESARTE El Hull City prepara una oferta por Pablo García

No tuvo demasiadas oportunidades más en la Premier League desde entonces, pero Parrott ya estaba en la agenda de múltiples clubes, que le vieron crecer en la League One y en la Championship, categorías en las que jugó antes de llegar a Holanda, donde ha explotado futbolísticamente.

José Mourinho, en su día, detectó el talento, confió en él y en su facilidad para hacer goles y ahora Manuel Pellegrini espera encontrar en el irlandés el gran complemento para una delantera de Champions League.