Uno por uno y notas de la Real Sociedad ante el Real Madrid: múltiples suspensos y un destello a futuro

Juan Pérez 26 AGO 2026 - 23:03h.

La recuperación física de Guedes es de lo poco positivo tras una muy mala segunda parte

Héctor Fort, llegada inminente a la Real Sociedad: desveladas todas las cifras

Compartir







La abultada derrota de la Real Sociedad ante el Real Madrid deja en evidencia la desconexión del conjunto de Pellegrino Matarazzo en la segunda mitad a pesar de hacer un muy buen trabajo en los primeros 45 minutos. A pesar de un muy buen inicio de la zaga tanto en la salida de balón como en la contundencia, el paso atrás evidenció múltiples debes en defensa ante la verticalidad de Mbappé con un hat-trick difícil de frenar.

En ElDesmarque ponemos nota, uno por uno, a los jugadores de la Real Sociedad contra el Real Madrid.

Álex Remiro (4): Le aguantó muy bien un uno contra uno a Vinícius en el inicio del choque con una parada importante. Arriesgó con los pies ante la presión del Real Madrid, y no tuvo errores. Mbappé le superó en todas las acciones. Es difícil aprobar cuanto te meten cuatro tantos.

PUEDE INTERESARTE Mamadou Sarr, el primer y ansiado refuerzo para la Real Sociedad que llega desde el Chelsea

Aramburu (4): Superado. No tuvo capacidad para perseguir a Mbappe ni a Vinícius cada vez que se enfrentó a ellos. La amarilla previa al descanso le marcó y fue sustituido a los 12 minutos de la segunda parte por Zubeldia.

Luken Beitia (3): Con confianza y mucha personalidad, tanto en la salida de balón como en los desplazamientos en largo...pero se desinfló ante la verticalidad blanca. Falla clamorosamente en el tercer gol del Real Madrid, donde además de perderle la pista a Bellingham, pierde la pelota ante él en un lugar imperdonable. Sale en la foto de los cuatro goles, pero apenas tiene culpa en los dos primeros. Va a soñar con Mbappé.

PUEDE INTERESARTE El futuro de Álex Remiro queda más claro tras el último movimiento del Barcelona

Jon Martín (5): Muy seguro en todo momento en la primera parte, demostrando experiencia y confianza. Se notó negativamente que la Real dio un paso atrás en un tramo de la segunda parte, pero es una decisión de bloque.

Sergio Gómez (6): Muy convincente en conducción, un gran arranque. La Real siempre sacaba la pelota por su lado porque ofrece soluciones constantes en cuanto suelta el balón. Muy perdido como todo el equipo en la segunda parte. Una volea suya pudo cambiar el partido, se habría convertido en uno de los golazos de la temporada.

Beñat Turrientes (5): Ha ayudado en la salida y ha sido importante en la combinación en 1-2 toques que define la Real de Matarazzo. El oxígeno le duró 45 minutos. Su desconexión con Herrera ha supuesto el primer gol del Madrid, y desde ahí apenas apareció con el balón en los pies.

Yangel Herrera (3): Su error individual en el gol de Mbappé le pesa demasiado. La tarjeta amarilla que recibió minutos antes al tanto le hicieron no meter la pierna en la presión a Valverde en una jugada que parecía intrascendente, un desajuste imperdonable que supone el suspenso a pesar de hacer un buen partido más allá del error.

Kubo (4): totalmente desaparecido. Ni lo buscaron ni encontró el esférico a pesar de moverse hacia dentro. La Real apenas atacó por banda derecha en toda la primera parte. Una vez que tocó el balón en la frontal, generó una ocasión de gol que casi enchufa Oyarzabal.

Job Ochieng (4): fallón pero insistente. No definió bien en la jugada del gol, pero supo aguantar hasta darle tiempo a Sucic a aparecer.

Luka Sucic (7): Destellos de calidad a cuentagotas. Había pasado totalmente inadvertido hasta que acompañó la jugada que remató a la red. Aprovechó un rechace y supo definir en un golpeo que rebotó en Carreras.

Mikel Oyarzabal (6): buscando mucho contacto con el balón para hacerse al partido, de menos a más. Siempre encontrando soluciones en la salida de balón. Sus jugadas más destacadas han sido varias descargas muy verticales a la izquierda, una estuvo a punto de ser un golazo de Sergio Gómez.

Suplentes

Orri Óskarsson (4): pierde la pelota que supone el tercer gol del Real Madrid, y eso lo señala aún más porque es de sus primeros contactos con el balón desde su entrada.

Zubeldia (4): no mejoró el rendimiento de Aramburu, la Real siguió sufriendo por su banda y toda acción de ataque, tanto de Vinícius primero como luego de Diomande, siempre acabó con desborde y centro peligroso.

Barrene (sc): -

Carlos Soler (sc): -

Guedes (6): La primera bola que tocó, generó más peligro que toda la Real en los últimos 20 minutos. Toque, desborde y movilidad. Hizo mejor a sus compañeros. Tenía gasolina para lo que jugó, y demostró por qué es trascendental en la plantilla.

Pellegrino Matarazzo: buen planteamiento inicial, pero no supo cambiar al equipo cuando peor estaba. Los cambios no aportaron, y el equipo seguía enterrado atrás. Puede ser el físico, la desconexión o la falta de fichajes en defensa, pero la realidad es que no suman puntos en dos jornadas y ahora necesita cambiar el chip.