Tres bajas importantes en la convocatoria del Atlético de Madrid ante Osasuna

Simeone cita a 23 jugadores en el regreso al Metropolitano

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El Atlético de Madrid ha confirmado este martes la convocatoria de Diego Pablo Simeone de cara al partido ante CA Osasuna. En su regreso al Metropolitano tras cuatro encuentros seguidos fuera de casa, el técnico cita a 23 futbolistas en una lista marcada por las bajas, pocas pero importantes.

Y es que por segundo duelo consecutivo, Simeone no podrá contar con Julián Álvarez, Pablo Barrios ni Alexander Sorloth. El delantero argentino se perderá su segundo encuentro consecutivo, pues tampoco viajó a Anoeta tras ser titular en Anfield, y el cuarto de los siete que habrá disputado el Atlético hasta la fecha tras sufrir una "sobrecarga muscular", según el club, en la sesión del pasado sábado.

Además, Pablo Barrios se sigue recuperando de la lesión en el sóleo y parece improbable que llegue a tiempo para el derbi del próximo domingo ante el Real Madrid. Algo más de opciones tiene Sorloth, que lleva más de un mes lesionado y todavía no ha debutado esta temporada en partido oficial.

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La lista la completan Jorge Domínguez, Dani Martínez y Jorge Castillo, tres futbolistas del filial, si bien es cierto que los dos primeros llevan todo este inicio de curso en dinámica del primer equipo debido a la falta de efectivos en defensa.

Convocatoria del Atlético de Madrid ante Osasuna

Porteros: Juan Musso, Jan Oblak y Salvi Esquivel.

Defensas: Marcos Llorente, David Hancko, Marc Pubill, Cuti Romero, Álex Grimaldo, Robin Le Normand, Jorge Domínguez y Dani Martínez.

Centrocampistas: Obed Vargas, Rodrigo Mendoza, Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Álex Baena, Giuliano Simeone, Morten Hjulmand y Jorge Castillo.

Delanteros: Kang In Lee, Ademola Lookman, Jonathan David y Arnau Ortiz.