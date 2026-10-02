ZIdane se cruza con Italia 20 años después del cabezazo a Materazzi: "No me arrepiento, y no me enorgullece"

Fran Fuentes 02 OCT 2026 - 18:25h.

El técnico francés responde en sala de prensa al acontecimiento que marcó su retirada

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La selección de Francia, con Zinedine Zidane a la cabeza, sigue su periplo en la fase de clasificación de la UEFA Nations League. volverá a pisar el Stade de France, aunque esta vez lo hará desde el banquillo y no como futbolista. El que fuera protagonista de la final del Mundial de Francia 1998 regresa al escenario donde levantó la Copa del Mundo como nuevo seleccionador francés para enfrentarse a Italia.

El duelo tendrá, además, un componente especialmente simbólico para Zidane. Italia fue precisamente el último rival de su carrera como internacional, en aquella final del Mundial de 2006 que terminó marcada por su expulsión después de propinar un cabezazo a Marco Materazzi. Casi dos décadas después, el técnico francés se reencontrará con la selección italiana, ahora desde una posición diferente.

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Preguntado por aquel episodio, Zidane no quiso renegar de uno de los momentos más recordados de su trayectoria. “No me arrepiento porque forma parte de mi carrera. Obviamente no me enorgullece, pero forma parte del camino”, reconoció el seleccionador francés.

“Lo he dicho, lo he repetido y lo vuelvo a decir, todo el mundo recorre un camino en el que, a veces, hace cosas que no son precisamente buenas”, añadió Zidane, que afronta así un reencuentro cargado de simbolismo con la selección que estuvo presente en el último partido de su carrera como futbolista. Y es que su retirada no dejó indiferente a nadie, marchándose expulsado y con su selección cayendo en la tanda de penaltis frente a Italia.

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Ahora, el escenario es el mismo, pero el papel ha cambiado por completo. Zidane volverá al Stade de France casi 30 años después de aquella noche de 1998 y lo hará como responsable del banquillo de Francia, con Italia como rival y con el recuerdo de Berlín todavía inevitablemente ligado a su figura.