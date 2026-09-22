Juan Pérez 22 SEP 2026 - 12:16h.

El catalán empieza fuerte con un choque directo contra Alemania

Xavi Hernández pone el foco en De Jong y desvela el fichaje frustrado de Neymar: “Está muy infravalorado”

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El parón internacional tiene múltiples focos en algunas de las selecciones más punteras a nivel internacional con dos leyendas de Real Madrid y FC Barcelona al frente en un nuevo reto. Zinedine Zidane y Xavi Hernández toman las riendas de Francia y Países Bajos en el mismo marco competitivo con caminos muy diversos desde el banquillo, una prueba de fuego para ambos por la responsabilidad y el momentum de sus carreras después de chocar en el césped en múltiples ocasiones tanto en LALIGA como en Champions League.

El balance histórico entre Zinedine Zidane y Xavi Hernández como jugadores va más allá del Clásico a principios del Siglo XXI en pos de ser el mejor equipo del mundo, un viaje durante los cinco años que compartieron rivalidad en España que ahora trasciende a los banquillos. Uno llega para calmar las aguas en Francia en una selección repleta de egos y problemas internos, mientras que el otro debe validar su perfil como entrenador en una selección que tiene mucho más nivel del demostrado en el pasado Mundial 2026.

El aval de Zidane para calmar a toda Francia

La enemistad pública entre Dembélé y Mbappé es la primera de tantas misiones que tiene Zidane para tranquilizar a una selección con un potencial desmedido. La rumorología para ver a Zidane en Les Blues viene de hace largo, pero no es hasta ahora que la fase final del Mundial le ha abierto esta posibilidad tras caer ante España en un triste partido de los galos. Ahora el Balón de Oro parece coronar un debate que él debe cerrar: hacer equipo.

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Zidane necesita hacer un equipo en una selección que tiene las mejores individualidades del planeta, y lo hace con la experiencia de manejar a galácticos en varias etapas en el Real Madrid. Hasta entonces ha pausado su carrera para llegar a la selección lo más preparado posible, y su primera toma de contacto así le define sobre el césped con los jugadores: mucho contacto con el balón, presencia propia con pases para involucrarse en el grupo y el talante habitual.

La oportunidad de Xavi Hernández

Las imágenes de Xavi son totalmente diferentes al frente de Países Bajos. Por ahora su responsabilidad es otra: conocer a los jugadores, hablar individualmente con ellos, aprender el idioma y hacerse notar después de una carrera como entrenador mucho menos relevante que la de Zidane. El catalán tiene un reto por delante después de pasar solo por el Barça y por Al-Saad en la Arabia Saudí, por lo que este es un cambio trascendental para su carrera.

Las primeras imágenes son esas, conocer a los jugadores, transmitirles su estilo y sobre todo, demostrar de qué está hecho como entrenador desde los primeros partidos de la Nations League. No lo tiene fácil de inicio, Países Bajos comenzará este jueves ante Alemania una serie de cuatro partidos de la Liga de Naciones en apenas 11 días, que incluirán a Serbia el 27 de septiembre, Grecia el 1 de octubre, y, de nuevo, Serbia, el 4 de octubre.