Álvaro Borrego 03 JUL 2026 - 13:58h.

El mediapunta asegura tener las ideas muy claras: "Quiero estar en el Betis y hacer cosas en el Betis"

El Betis explota sus virtudes para vender

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Iker Losada afronta otro verano de incertidumbre. El futbolista gallego tiene contrato hasta 2029 pero difícilmente pueda tener hueco en el Real Betis, siendo lo más probable buscar una nueva cesión o incluso un traspaso. Esta temporada ha ganado un puntito de madurez en el Levante, con el que disputó 26 partidos oficiales. El atacante vuelve mucho más maduro pero sobre todo con más experiencia en la élite nacional y aunque sabe que no lo tendrá fácil, dado que su posición es una de las que más competencia genera en el conjunto verdiblanco, el jugador se muestra convencido de poder hacerle ver a Manuel Pellegrini que puede llegar a ganarse un hueco.

"Quiero estar en el Betis. Me estoy preparando como un bisonte para llegar a la pretemporada y dar lo mejor que puedo para intentar hacerme un hueco en el equipo. Al final es mi sueño", reconocía el futbolista en su entrevista para ESE podcast. En esa conversación Iker Losada no descartó un posible regreso al Celta de Vigo, aunque por el momento su prioridad solo pasa por Heliópolis: "Me lo pensaría, pero tengo la idea muy clara. Quiero estar en el Betis y hacer cosas en el Betis. Tengo esa espinita clavada porque solo estuve allí medio año y dos pretemporadas. Ahora me apetece disfrutar de verdad esta oportunidad".

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Iker Losada llegó demasiado joven al Betis, sin experiencia en Primera División, y su llegada a un club de élite supuso todo un golpe de realidad: "Fue un choque de realidad. Recuerdo la primera acción, Nabil me puso el cuerpo y a ver cómo lo mueves. A William Carvalho era imposible quitarle un balón. Los veías a un ritmo que decías "no llego". Llegué con la idea de darle el balón a Isco o a Gio y que hicieran lo que quisieran. Pensaba que cuanto menos molestara, mejor. Esa era mi mentalidad y ahora ya no".

A pesar de ello, Iker Losada sigue convencido de su decisión: "Para nada sentí que me equivoqué. Estaba súper contento con la decisión. Los dos primeros meses fueron complicados por la adaptación, pero después ya entendía lo que me pedía el míster y el ritmo del equipo”.

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Y se muestra absolutamente preparado para lo que viene: "Este año me ha venido muy bien. Ya no siento que tenga que delegar en nadie. Ellos son muy buenos porque están en Primera, pero yo también estoy en Primera y tengo que hacer mis cosas”.