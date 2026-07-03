El Betis explota sus virtudes para vender

Álvaro Borrego 03 JUL 2026 - 10:27h.

El Betis ha generado 140 millones en ventas desde 2024 y este verano podría batir su propio récord de ingresos

Facundo Bernal, primer fichaje del Betis para la 26/27

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Generar plusvalías emerge como un elemento clave para mantener la viabilidad del club. En el Real Betis se da una importancia fundamental a la capacidad de obtener ingresos extraordinarios y sin ir más lejos el pasado verano se batió el récord de ventas, por un importe superior a los 60 millones. Una estrategia que podría incluso mejorarse este año, con futbolistas como Ez Abde o Natan como principales candidatos a concretar una gran venta, aunque luego ese dinero deberá ser reinvertido para dar un salto de calidad a la plantilla ante la exigencia que a buen seguro imprimirá el regreso a la Champions League.

Las plusvalías han sido un elemento diferenciador del Real Betis desde que Manu Fajardo asumió las rienda de la dirección deportiva, con más de 140 millones generados en menos de tres años. En el verano de 2024 se generaron casi 50 millones en ventas, con salidas como las de Rodri Sánchez, Nabil Fekir, Chadi Riad, Abner Vinicius, Willian José, Ayoze Pérez o Juan Cruz. Todo ello sin contar los 12 millones generados en invierno por la venta de Assane Diao al Como 1907.

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El pasado verano el Real Betis batió su propio récord de ingresos y logró cerrar dos de las cinco ventas más valiosas de la historia de la entidad. Se marcharon Johnny Cardoso, Jesús Rodríguez, Rui Silva, Romain Perraud, Álex Collado, Borja Iglesias, Sabaly, Juanmi y Visus, dejando en las arcas de la entidad (y sin contar variables) un importe aproximado de unos 60 millones de euros.

Unos números que podrían superarse este verano. De momento se cuenta con alrededor de 23.5 millones por las salidas de Sergi Altimira, Nobel Mendy y Mateo Flores. El Real Betis escuchará ofertas y sabe que jugadores como Natan, que incluso ha accedido a dar clases de inglés, con la Premier League al acecho, o Ez Abde tendrán propuestas. Todo ello sin contar la más que probable salida de Nelson Deossa, cuya desvinculación podría generar otros 10 millones para las arcas del club.

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El Real Betis cuenta también con las salidas de Adrián San Miguel, Bakambu y Ricardo Rodríguez, que terminaron contrato, además de la del Chimy Ávila, por el que se activó cláusula incluida en su contrato para acordar su salida a cambio de una cantidad anecdótica. También se valoran salidas como las de Lo Celso, cuyo rendimiento dista mucho del esperado y liberaría un montante importante para el límite salarial. Todo ello sin descartar algunos ingresos extraordinarios (jugadores como Pablo García o Marc Roca pueden contemplar ofertas) y que brindarían a la dirección deportiva mayor músculo para acudir al mercado.