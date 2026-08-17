Marco Garcés mueve el mercado por un pivote tras un fichaje frustrado que apunta a Grecia

Pablo Sánchez 17 AGO 2026 - 11:36h.

Las opciones de Borja Iglesias para abandonar el Celta de Vigo

La dirección deportiva celeste aún tiene tareas pendientes en agosto

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El Celta de Vigo sigue inmerso en el mercado de fichajes a cinco días de su estreno liguero frente al Valencia. El cuadro celeste aún tiene tareas pendientes, tal y como ha expresado Claudio Giráldez en más de una ocasión, y en ello anda Marco Garcés. Una de las posiciones a reforzar es la medular y en ese horizonte asomaba un jugador cuyo fichaje ya va por otro rumbo.

Se trata de Kervin Arriaga. Fue Ser Deportivos Valencia el que avanzó el interés del Celta, entre otros equipos, por su fichaje. El Levante ya había rechazado una oferta celeste, mientras que la dirección deportiva que lidera Marco Garcés le había pedido tiempo al futbolista para liberar fichas y facilitar su llegada a Balaídos. Sin embargo, su fichaje va tomando otro rumbo bien distinto.

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Según informa el periodista deportivo Ilias Kallonas, el AEK está muy cerca de cerrar la incorporación de Kervin Arriaga. El cuadro heleno era uno de los principales candidatos para hacerse con sus servicios y todo apunta a que pondrá rumbo a Grecia próximamente, una vez ambos clubes lleguen a un acuerdo en la recta final de las negociaciones.

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Ante esta situación, el Celta tendrá que centrar sus miras en otro futbolista para un puesto que el míster ve necesario nutrir ante la complejidad de la temporada que se avecina, con tres competiciones por delante un año más.

La incógnita con Exequiel Zeballos

Otra de las operaciones en las que anda inmerso el Celta tiene que ver con Exequiel Zeballos. El argentino se acercó al vestuario celeste pese al interés del Nápoles, aunque ahora el problema radica en lo económico. Desde Argentina desvelaron el pasado domingo que Boca Juniors aún no ha recibido una propuesta formal desde Vigo y esperan que el atacante de marcha atrás y siga en el club. Toca esperar novedades.