El Celta se cuela en la pelea por el fichaje de Stefan Bajcetic con dos equipos más

Pablo Sánchez 21 AGO 2026 - 12:13h.

El Celta se lanza por el fichaje de Victor Nelsson y aprovecha un contexto ventajoso

Ya estuvo en el radar celeste en anteriores veranos

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El Celta sigue mirando al mercado de manera incisiva. Entre salidas y posibles fichajes, Marco Garcés aún tiene días intensos por delante hasta dejar cerrara la plantilla celeste. Todo ello teniendo en cuenta que en estas últimas fechas pueden surgir opciones apetecibles. La última en aparecer en el horizonte celeste hace mucha ilusión a su entorno al tratarse de un hombre de la casa. Hablamos de Stefan Bajcetic.

Según informa Matteo Moretto, periodista especializado en fichajes, el canterano celeste y jugador del Liverpool vuelve a estar en el radar vigués. Mete al Celta en la pelea a tres bandas por su fichaje y desvela el fuerte interés del Getafe y el de otro equipo más cuyo nombre no ha trascendido. Actualmente parece ser el equipo madrileño el que más avanzada tiene esta posibilidad, aunque todas las opciones están sobre la mesa.

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No es la primera vez que el futuro de Bajcetic vuelve a estar ligado al Celta. Salió de la casa para crecer y ahora podría volver de nuevo para estar bajo las órdenes de un viejo conocido como Claudio Giráldez. El pasado curso el club ya tanteó esta opción, aunque no fructificó. Ahora toca esperar a los habituales vaivenes de la recta final del mercado para conocer sus opciones de aterrizar en Balaídos.

El foco, en el central

Una de las múltiples operaciones que lidia el Celta es la del central. Victor Nelsson es el deseado y está bien posicionado para terminar recalando en Vigo. Pese a que tiene contrato en vigor con el Galatasaray, Marco Garcés trata de aprovechar que no entra en los planes del equipo turco para darle salida. Su falta de oportunidades puede abrirle la puerta y eso facilitaría su fichaje. A sus 27 años, llegaría para nutrir el centro de la zaga de cara a una exigente temporada.