Pablo Sánchez 05 AGO 2026 - 09:21h.

El Celta asume la realidad de Unai Núñez y cambia el guion por completo: una última opción

Su marcha aliviaría las arcas del club de cara a la ventana estival

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Después de un mes de julio algo parado, cada vez son más los nombres que aparecen en el horizonte del Celta como posibles incorporaciones. Exequiel Zeballos parece que se acerca y el fichaje del portero también está al caer. Pero, como en todos los equipos, las llegadas también dependen de las salidas y en el caso de los celestes esto es más una necesidad que una norma. El club debe dar salida a jugadores con fichas elevadas que permitirían ampliar su capacidad en el mercado. Es ahí donde se enmarca el nombre de Carles Pérez.

Al igual que sucede con Unai Núñez, Carles Pérez cuenta con un elevado salario difícil de asumir. Claudio Giráldez no cuenta con él desde que terminara su primera temporada en el club y el Celta le busca hueco en otro equipo. La economía aprieta y de esta salida también depende la llegada de otros jugadores. En el horizonte asoman algunas opciones.

Según cuenta Faro de Vigo, Carles Pérez empieza a tener pretendientes en otros países. Sin desvelar nombres, aseguran que interesa en Brasil, Estados Unidos y México. Tampoco se descarta la opción de encontrar equipo en Europa como ya hizo el pasado curso en el Aris Salónica. La realidad es que Carles lleva tiempo fuera del club vigués. Acumula una cesión en el Getafe y otra en Grecia, mientras que solo le resta un año de contrato.

Una salida este verano alivaría las arcas del club y sería definitivo para dar por finalizado su contrato con el Celta y dar por concluida esta relación que apenas ha fructificado.

A vueltas con Unai Núñez

El Celta vive con Carles Pérez una situación similar a lo que sucede con Unai Núñez. De momento no hay equipo dispuesto a pagar por su fichaje, por lo que la dirección deportiva celeste empieza a plantear el escenario de la continuidad. Si nada cambia en los próximos días, el zaguero podría ocupar el hueco restante en el eje de la zaga.