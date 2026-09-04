Posibles alineaciones del Málaga - Levante para la jornada 4 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 04 SEP 2026 - 08:03h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Málaga y Levante de la jornada 4

El Málaga rescata un descarte del Getafe para darle a Funes una solución en defensa

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La Rosaleda abre sus puertas este domingo 6 de septiembre a las 18:30h para albergar el enfrentamiento entre Málaga CF y Levante UD correspondiente a la cuarta jornada de LALIGA EA Sports. El bando blanquiazul saldrá ante su afición con la necesidad de reaccionar tras encajar una dura goleada por 4-0 frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, un resultado que le deja en la parte baja de la tabla con solo 1 punto en tres fechas. Por su parte, el cuadro granota desembarca en tierras andaluzas con la moral por las nubes y 4 puntos en su haber, impulsado tras firmar una espectacular victoria por 5-2 en su feudo ante el Real Betis.

Posible alineación del Málaga

El conjunto malagueño mantendrá su dibujo 4-3-3 en busca de corregir desajustes defensivos y sumar su primer triunfo del curso. En el apartado de ausencias, el cuerpo técnico no podrá contar por lesión con Diego Murillo ni Aarón Ochoa, mientras que Moussa Diarra, Fernando Calero y Adrián Niño se mantienen entre algodones como dudas hasta última hora. Alfonso Herrero defenderá la portería local, la línea defensiva estará formada por Carlos Puga en el lateral derecho, Rafita en el izquierdo, y Recio o Juan Berrocal junto a Einar Galilea en el eje de centrales. En la sala de máquinas, Izan Merino llevará la manija escoltado por Carlos Dotor y Rafa Lorenzo, que fue baja contra el Real Madrid. En el ataque, Carlos Ruiz ‘Chupe’ actuará como referencia de área, flanqueado por David Larrubia en una banda y uno entre Joaquín Muñoz y Juan Cruz en la otra.

Posible once del Málaga frente al Levante:

Portero: Herrero

Defensas: Puga, Recio/Berrocal, Galilea, Rafita

Centrocampistas: Dotor, Merino, Lorenzo

Delanteros: Larrubia, Chupe, Joaquín Muñoz/Juan Cruz

Posible alineación del Levante

El Levante apostará por dar continuidad a su esquema 4-3-3 con la intención de aprovechar su gran momento de forma y asaltar La Rosaleda. Mathew Ryan continuará bajo palos como el guardián de la portería levantinista, la retaguardia estará compuesta por Nacho Pérez en el carril derecho, Manu Sánchez en el zurdo, y la pareja de centrales integrada por De la Fuente y Aissa Mandi. En la medular, Oriol Rey asumirá las labores de contención en el pivote, acompañado por Jon Ander Olasagasti y Bardeli para aportar dinamismo y llegada desde segunda línea. En el tridente ofensivo, Iván Romero ejercerá de ariete, escoltado por Roger Brugué ‘Brugui’ y Thiago Fernández en los costados, aunque Petar Ratkov, fichaje estrella del Levante para la delantera en este mercado, podría arrebatarle la titularidad a Thiago y desplazar a Romero a la banda.

Posible once del Levante frente al Málaga:

Portero: Ryan

Defensas: Nacho Pérez, De la Fuente, Mandi, Manu Sánchez

Centrocampistas: Olasagasti, Oriol Rey, Bardeli

Delanteros: Brugui, Iván Romero, Thiago Fernández/Ratkov