David Torres 30 AGO 2026 - 10:31h.

Aterrizó este sábado en Valencia

El Levante humilla y saca las vergüenzas al Betis (5-2)

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ValenciaEl Levante UD cerró un sábado de ensueño: Goleó al Betis y cerró un fichaje tras acordar una nuevo incorporación para reforzar su plantilla. El conjunto granota negocia los últimos flecos para cerrar la llegada del francés Axel Tape, un joven futbolista de 19 años que aterrizaría en Orriols en calidad de cedido por el Bayer Leverkusen, según confirmaron fuentes cercanas a la operación. El acuerdo estaba pendiente de los últimos detalles y el jugador aterrizó este sábado a València para completar los trámites previos a su incorporación.

Un refuerzo para la defensa y el centro del campo

Tape es un futbolista de 19 años que puede actuar tanto como defensa como en la posición de centrocampista defensivo, una polivalencia que encaja con las necesidades del Levante. El francés pertenece al Bayer Leverkusen, donde ha disputado ocho encuentros con el primer equipo, y llegó al conjunto alemán procedente del Paris Saint-Germain.

La operación responde además a la necesidad de reforzar una posición que había quedado especialmente debilitada en la plantilla granota. El Levante ya había puesto el foco en reforzar su centro del campo tras las salidas de Kervin Arriaga, Pablo Martínez y Hugo Raghouber, con Oriol Rey como principal especialista en el pivote.

Llega cedido hasta final de temporada

La fórmula elegida es una cesión hasta el final de la presente temporada, con el Bayer Leverkusen manteniendo los derechos del joven futbolista. Tape aterrizó en Valencia para pasar el reconocimiento médico y, una vez superado, firmar su nuevo contrato con el Levante.

El movimiento supone además una apuesta por un futbolista joven y con margen de crecimiento. Tape se formó en las categorías inferiores del PSG antes de dar el salto al Bayer Leverkusen, siguiendo un camino similar al de otros jóvenes talentos que el club alemán incorpora y desarrolla.

Su llegada permitirá a Luis Castro contar con una alternativa más en el centro del campo, pero también con un futbolista capaz de actuar en el eje de la defensa. Una versatilidad especialmente interesante para afrontar una temporada larga y un calendario en el que el Levante necesita ampliar sus recursos.

Más movimientos

La operación se encuentra, por tanto, en su recta final y Tape está llamado a convertirse en uno de los últimos movimientos del Levante en este mercado de fichajes. Aunque sigue pendiente de reforzar su ataque: Petar Ratkov gusta y mucho en Orriols.