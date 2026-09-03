Ángel Cotán 03 SEP 2026 - 14:40h.

El exsevillista, ilusionado con su nuevo reto

La afición del Málaga inicia un debate por los fichajes de Deportivo y Racing: "Lo pensamos todos"

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Nemanja Gudelj finalizó su vinculación contractual con el Sevilla FC al término del pasado curso, pero no fue hasta hace unos días cuando confirmó su próximo paso profesional. El Getafe CF de José Bordalás le llamó a filas y 'El Comandante' no dudó en aceptar la propuesta. Y no fue la única oferta que recibió, pues Loren Juarros estuvo cerca de ficharle para el Málaga CF.

Este jueves, el experimentado centrocampista compareció en sala de prensa y explicó los motivos de su fichaje por el club azulón. Gudelj fue cuestionado directamente por la propuesta del club de Martiricos y no dudó en responder.

La confesión de Nemanja Gudelj en el Getafe CF

Gudelj, que firmó por una temporada después de finalizar su etapa en el Sevilla, aseguró que llega al Getafe dispuesto a aportar su experiencia y su conocimiento de las competiciones continentales en una campaña en la que su nuevo equipo disputará la Liga Conferencia.

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El centrocampista señaló que durante su carrera siempre mostró el "ADN de intensidad" que exige Bordalás y afirmó que se encuentra en buenas condiciones para responder a las demandas del entrenador alicantino.

"Yo lo voy a dejar todo y tengo experiencia. Gracias a Dios el físico me acompaña bien", indicó Gudelj, quien se mostró "muy contento" de ponerse a las órdenes de Bordalás y de poder luchar junto a un grupo que calificó como "maravilloso".

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Antes de aceptar la propuesta del Getafe, el exjugador del Sevilla pidió referencias a varios futbolistas, entre ellos al ex jugador serbio del Getafe Nemanja Maksimovic, con quien coincidió en la selección, y al portero David Soria.

Al ser cuestionado por la oferta del Málaga CF, el mediocentro explicó su decisión: "Me decidí por el Getafe porque es un club grande que lleva muchos años jugando LaLiga. Es un club muy estable y muy unido. Me llamó mucho la atención, sobre todo la calidad del grupo, el míster. Todo junto me llamó la atención y venir aquí a ayudar a este proyecto bonito".

"Hablé con varios jugadores, muchas veces cuando estábamos en la selección. Me habló (Maksimovic) siempre maravillas del club. También del míster (Bordalás), lo exigente que es. Llevo años jugando contra el Getafe y todo lo que me ha dicho es real. Se ve esa intensidad siempre", explicó.

Gudelj recordó que sus enfrentamientos contra el conjunto azulón siempre fueron partidos "muy duros y difíciles" por la intensidad que imprime Bordalás a sus equipos. "También hablé con David Soria, con Bordalás, con mucha gente y lo que espero es que va a ser una temporada dura como todas. Tengo mucha confianza en este grupo", concluyó.