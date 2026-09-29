Ángel Cotán 29 SEP 2026 - 08:34h.

Los extremos del Real Madrid, protagonistas en el programa del pasado lunes

Vuelve a ver El Chiringuito a la carta en Mediaset Infinity

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¿Vinicius Júnior o Yan Diomande? Tras el irregular inicio de temporada de la estrella brasileña, la joven apuesta del Real Madrid se está destapando como un regateador puro capaz de abrir huecos en los partidos más complicados. Encuentros como el del Martínez Valero o el tramo final del derbi madrileño motivan un debate tenso en El Chiringuito.

El tenso debate entre Vinicius Júnior y Yan Diomandé

Cristóbal Soria arrancó este tenso debate señalando el bajo nivel de Vinicius Júnior en este inicio de temporada: "Sus números no se ajustan, no se sostienen... no se va de nadie. Es titular, claro, pero hasta ayer. A partir de mañana, el casi Balón de Oro Vinicius Júnior si va a seguir siendo titular. Y Pipi (Estrada) dijo aquí que ante el Villarreal no iba a ser titular".

Pipi Estrada no tardó en responder comparando a Yan Diomande con una estrella del fútbol francés: "¿Sabes a quién me recuerda a mí Diomandé jugando? A un futbolista que ha estado muy moda y que se hablaba de porqué no lo fichaba el Real Madrid. Me recuerda a Olise, ojo, este chaval va a levantar al Bernabéu".

El Real Madrid, a examen

Apagado el ruido del derbi y, tras un cruce de acusaciones que llevó al Real Madrid a pedir la salida de Javier Tebas de la presidencia de LaLiga, el fútbol espera a Jose Mourinho a la vuelta del parón. Y no será amable: Villarreal, Roma, Sevilla, Leipzig y Barcelona medirán en dieciséis días la dimensión de un proyecto que cerró septiembre con más interrogantes de los previstos.

El Real Madrid se marchó al parón en una discusión que desplazó el balón a un segundo plano. Mourinho abrió el fuego en el Metropolitano mostrando dos fotografías para denunciar las entradas de Cristian 'Cuti' Romero y Kang-in Lee que, a su juicio, merecieron la expulsión.

El Comité Técnico de Árbitros reconoció el error en la segunda acción, que acabó con el uruguayo Fede Valverde lesionado. Tebas criticó la postura madridista y el club respondió con un comunicado en el que reclamó "con urgencia un dirigente capaz" de administrar la competición. El presidente de LaLiga replicó después.

Una batalla conocida que ha apartado la mirada de los problemas del equipo sobre el césped. Más allá del arbitraje, el Real Madrid perdió ante el Atlético (2-1), sufrió para derrotar al Elche (2-3) y cerró su primer tramo de Liga en cuarta posición, con 15 puntos de 21 posibles, seis menos que el Barcelona, ganador de sus siete encuentros.

Antes del Metropolitano ya había perdido frente al Betis (1-0). El derbi añadió algo más incómodo que otra derrota: dejó a la vista varios problemas que acompañan al equipo desde el comienzo de la temporada. La pareja Tchouaméni-Valverde, elegida para el primer gran partido del curso, ofreció despliegue y músculo, pero no el gobierno que necesita el equipo; Vinícius atraviesa un inicio discreto y buena parte del peso ofensivo descansa sobre Mbappé.

El parón ofrece a Mourinho tiempo para pensar, aunque no tanto para trabajar. Buena parte de la plantilla se ha dispersado con las selecciones y solo cuenta con siete jugadores disponibles. Cuando vuelva a reunir todas las piezas, apenas tendrá margen para ensayar.

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