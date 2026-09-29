Ángel Cotán 29 SEP 2026 - 07:34h.

Un intenso debate con Rodrigo Hernández en el eje

Vuelve a ver El Chiringuito a la carta en Mediaset Infinity

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La Selección Española disputará por primera vez un encuentro como campeona del mundo en suelo nacional este martes. Tras la gran victoria cosechada en Wembley ante Inglaterra, el combinado que dirige Luis de la Fuente continúa con su periplo en la UEFA Nations League en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Antes de medirse a Croacia, los nuestros han dejado una imagen muy curiosa en Las Rozas que ha sido analizada en El Chiringuito.

En el programa del pasado lunes, uno de los manidos rondos de la Selección Española fue protagonista con Paco Buyo llevando la voz cantante. El tertuliano no dudó en defender al capitán del equipo nacional, Rodrigo Hernández.

El debate de El Chiringuito por el rondo más tenso de la Selección Española

El exportero profesional analizó las imágenes y defendió al centrocampista del FC Barcelona en un pique sano entre compañeros: "Es algo habitual, mal rollo no. Estas disputas para entrar al centro del rondo es algo habitual".

El resto de tertulianos pusieron el foco en la voz cantante que llevó Rodrigo Hernández para organizar el rondo, aunque Paco Buyo también explicó la falta de ganas del mediocentro por entrar al rondo: "Cuando no quieres entrar en el rondo, los futbolista decimos 'eres muy perro'. Yo no le llamo así a él, sino a los que son reacios a entrar o no quieren entrar".

Fabián Ruiz quiere seguir invicto con España

El centrocampista Fabián Ruiz se mostró "feliz y contento", en vísperas del partido de España contra Croacia en Sevilla de la segunda jornada de la Liga de Naciones, por llevar 51 partidos invicto, dentro del tiempo reglamentario, con la selección española, pero incidió en que la clave del éxito es que miran "más por el colectivo que por lo individual".

Campeón la pasada campaña con el PSG de la Liga francesa y de la Liga de Campeones, y del Mundial con España, el sevillano indicó sobre su nominación al Balón de Oro, junto a otros cinco compañeros de la selección, que "no se trata de hacer campaña, sino de reconocer tu trabajo" y que él personalmente ha "tenido un grandísimo año" y es algo que "a todos" les "gusta".

"Estoy contento por esa estadística personal y colectiva. Llevamos mucho tiempo sin perder (la selección encadena 39 partidos invicta tras el 2-3 del sábado ante Inglaterra), y ojalá estemos mucho más tiempo ganando. No me gusta comparar con el equipo de 2010, que era increíble y con jugadores únicos, pero nosotros también estamos haciendo algo bonito y ojalá poder repetir Eurocopa, Mundial y Eurocopa", afirmó en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán, escenario del choque ante Croacia.

Sobre su marca personal de 51 encuentros invicto, admitió: "No lo sabía hasta hace un rato, que en una entrevista me han dicho que estaba cerca de (Carlos) Marchena -sumó 57-. Siempre es bonito tener un récord y, sobre todo, no perder. Ojalá supere a Marcha, pero sobre todo porque eso significará que seguimos sin perder".

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