Pepe Jiménez Sevilla, 03 JUL 2026 - 11:02h.

Si Akor Adams acaba marchándose, el club buscará dos acompañantes a Isaac Romero

El Sevilla FC confirma siete salidas de golpe

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El Sevilla arrancará, con exámenes médicos, este sábado su pretemporada, pero aún -como es lógico- queda mucho trabajo en los despachos y entre Luis García Plaza y José Ignacio Navarro van dándole forma a la que será la plantilla de la próxima temporada. En estas, con la posible salida de Akor Adams sobre la mesa, ambos estudian diferentes escenarios para el ataque y en todos (o en casi todos) la fórmula es la misma: dos nuevos nombres para la posición más débil del plantel.

Porque evidentemente, García Plaza no cierra la puerta a que Akor Adams se marche por un buen precio, pero también advierte, con números sobre la mesa, sobre la importancia del ex de la Ligue 1. A pesar de las dudas alrededor de su figura, es el hombre que más goles anotó el pasado año y dejarle salir es tener que apostar por dos nombres nuevos... con menos cash para la puja.

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Cabe recordar que aunque Akor Adams se marche por 15 millones (o 20), el Sevilla no podrá utilizar la totalidad de esa operación para un nuevo fichaje, por lo que José Ignacio Navarro deberá contratar a dos nuevos delanteros de bajo (o bajísimo) coste.

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La mezcla idónea para el ataque del Sevilla

En estas, como contábamos hace días, el Sevilla ha elaborado una lista de múltiples opciones en la que ha mezclado cesiones, agentes libres, jóvenes y veteranos.

García Plaza tiene intención de seguir desarrollando la próxima temporada su 1-4-4-2 o, como alternativa, el 1-4-4-1-1, con perfiles, como se ha podido conocer durante su carrera, muy marcados y que, además, no tiene en plantilla.

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El ex del Alavés ha solicitado un delantero rematador -Akor Adams, a pesar de su altura, no es este tipo- y un hombre que sea capaz tanto de pisar área como de llegar en segunda línea. A ellos, téoricamente, le acompañaría Isaac Romero, jugador al que García Plaza confía en recuperar ofreciéndole compañía en los metros finales.