Los talentos que descubrió Carlos Jiménez, nuevo secretario técnico del Sevilla FC

Álvaro Borrego 02 JUL 2026 - 11:20h.

La nueva mano derecha de José Ignacio Navarro ha estado en equipos como Debreceni, Málaga o Real Betis

2027, un horizonte positivo para la renovación del Sevilla FC

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Carlos Jiménez será el nuevo secretario técnico del Sevilla FC. Según avanzaban los compañeros de Zona Mixta y ha podido corroborar ElDesmarque el malagueño será la nueva mano derecha de José Ignacio Navarro y llega con el propósito de sacarle punta a un modelo que él mismo hizo bueno en el Debreceni de Hungría, sacando rendimiento con uno de los presupuestos más bajos del país. Con pasado en las canteras del Málaga y el Real Betis, llega avalado por su capacidad para detectar talento, habiendo participado en la proyección futbolística de jugadores como Dean Huijsen, David Larrubia, Rodrigo Marina, Roberto Fernández o Morante entre otros.

Su última aventura ha sido en el Debreceni, la gran revelación de la temporada en el fútbol húngaro. Porque por momentos se calificó como milagro, aunque detrás de ese éxito haya un trabajo de fondo. En verano el Debreceni cambió el 50% de la plantilla, profesionalizó muchas áreas y se firmaron 12 nuevos futbolistas prácticamente a coste cero. Con un presupuesto de los más bajos de la categoría, hubo que reducir la masa salarial y completar la plantilla con un solo traspaso, siendo el resto jugadores libres o cedidos. Con pocos recursos pero una labor encomiable. En este primer gran proyecto de Carlos Jiménez tras su salida del Real Betis, el conjunto húngaro pasó de pelear por el descenso a codearse de tú a tú con los colosos de Hungría. De salvarse en la última jornada y ser el más goleado de la liga a superar durante muchas fases de campeonato nada menos que a equipos como el Ferencvaros. En verano cogió las riendas de la dirección deportiva el malagueño y el equipo terminó clasificándose para Europa.

Carlos Jiménez, el nuevo cazatalentos del Sevilla

Para el que lo desconozca Carlos Jiménez llegó al Real Betis procedente del Málaga, donde realizó un trabajo encomiable. En 2015 descubrió nada menos que a un tal Dean Huijsen, hoy jugador del Real Madrid e internacional absoluto por España, y a Roberto Fernández, hoy en el Espanyol. También proyectó a jugadores que hoy son pilares fundamentales para un equipo que pelea por su regreso a Primera División, con gente de la casa como David Larrubia o Dani Lorenzo.

Tras su paso por Málaga dio el salto al Real Betis, donde estuvo hasta junio de 2024. Junto a la dirección de cantera elaboró una red de trabajo brillante, con especial relevancia para la captación. Hasta su salida fue el responsable del gabinete de detección de talento, que desde su llegada incrementó el número de empleados para descubrir fichajes en edad de formación. Un grupo brillantísimo de trabajadores y formadores. Un trabajo que todavía hoy sigue dando sus frutos, pues gracias a esas captaciones el club ha ingresado más de 50 millones de euros en ventas.

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Apuestas de futuro y presente. Más allá de los que promocionaron a grandes ligas europeas, muchos otros siguen trazando su camino a caballo entre el juvenil y el filial, opositando varios de ellos a ser las grandes referencias de la cantera en un futuro inmediato. Sin ir más lejos, talentos como Manu González, uno de los porteros más prometedores del siglo, Óscar Masqué o Morante y hoy son algunas de las grandes esperanzas del Real Betis. Siendo infantil llegó desde el Diocesano el habilidoso delantero Rodrigo Marina, máximo goleador de la Youth League esta temporada. Más de 40 goles en dos temporadas. Varios de la mejor generación de juveniles de la última década.

Como así lo atestiguan los números, Carlos Jiménez coordinó una extensa red de ojeadores externos en diferentes zonas de España y sus virtudes para captar talento fueron decisivas para que hayan promocionado al Real Betis promesas tales como Assane Diao (12 millones), Rodrigo Marina, Ismael Barea, Raúl García de Haro (6 millones más variables), Manu González, Morante, Óscar Masqué, Edgar (4,5M), Juan Cruz (1M) o Jesús Rodríguez (casi 30 millones con variables), entre otros. Una capacidad que esta temporada ha trasladado a Hungría, convirtiendo al Debreceni en el equipo revelación de la liga.