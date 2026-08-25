David Torres Valencia, 25 AGO 2026 - 23:11h.

"Para mí la derrota no es justa"

Uno por uno del Valencia CF en la derrota ante el Betis en Mestalla (0-1)

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"Yo les pido que lo entiendan, pero que estemos todos a una porque, al final, si empezamos a abrir una brecha entre afición y equipo, a mí me ha pasado en Mallorca, y eso es lo peor que nos podría pasar a todos, tanto a ellos como a nosotros", explicaba Pablo Maffeo en DAZN al finalizar el encuentro. El lateral hispano-argentino debutó como titular en la derrota ante el Betis y se le vio visiblemente fastidiado.

El catalán consideró injusta la derrota y cambiaba "no jugar ni un minuto más" si con eso se consiguen los objetivos del equipo.

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Así fue su charla en DAZN

¿Consideras la victoria del Betis justa o el resultado hubiera sido más justo para vosotros?

No, no la considero justa. Pero es verdad que nos tenemos que exigir mucho más en las dos áreas. Al final hemos tenido ocasiones para ganar, incluso para empatar cuando ellos se han puesto por delante, pero al final el fútbol es esto: es acierto y es contundencia en las áreas, y ellos la han sabido aprovechar.

¿Cómo te has visto tú?

Voy debutando de titular, todos los aspectos que ha estado aquí en Mestalla. Bueno, yo me he encontrado bien, pero creo que no es un momento de pensar en mí, sino en el equipo. Hubiese preferido no jugar ni un minuto y salir por una victoria, y bueno, eso te firmo ahora: no jugar un minuto más en mi vida y que consigamos los objetivos que tiene la plantilla.

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Pablo, acabas de llegar, pero es verdad que has visto hoy otra vez a la afición enfadada después del partido. ¿Se le puede pedir un poco de paciencia siendo la jornada dos?

No, yo creo que bueno, nos han animado, han estado ahí. Ellos lo ven de otra manera, al final desde fuera se ve de otra manera que desde dentro, y son así. Pero no solo aquí, sino en todos los estadios y todos los equipos se está exigiendo. Pero sí que es verdad que tenemos que estar todos a una.

Yo les pido que lo entiendan, pero que estemos todos a una porque, al final, si empezamos a abrir una brecha entre afición y equipo, a mí me ha pasado en Mallorca, y eso es lo peor que nos podría pasar a todos, tanto a ellos como a nosotros.

Entonces, desde aquí, yo llevo poco aquí, pero les pido que, por favor, estén con nosotros. Nosotros lo vamos a dar todo, nos vamos a enchufar, pero que estén con nosotros porque los necesitamos, de verdad.