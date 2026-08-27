Posibles alineaciones del Barcelona - Athletic para la jornada 1 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 27 AGO 2026 - 06:13h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Barcelona y Athletic de la jornada 1

Lamine Yamal, muy serio en el banquillo y a la salida del estadio tras la manita del Barça

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El FC Barcelona recibe al Athletic Club en el encuentro aplazado correspondiente a la primera jornada de LALIGA EA Sports, programado para este jueves 27 de agosto a las 21:00h. El conjunto azulgrana llega pletórico de confianza tras exhibirse en la segunda jornada con una contundente goleada por 0-5 ante el Elche en el Martínez Valero. Por su parte, el cuadro vasco visita la Ciudad Condal con la urgente necesidad de reaccionar tras sufrir un doloroso traspié en San Mamés, donde cayó derrotado por 1-3 frente al Sevilla.

Posible alineación del FC Barcelona

El Barcelona continuará con el esquema de 4-2-3-1 condicionado por ausencias en la medular. El cuerpo técnico no podrá contar con los lesionados Roony Bardghji ni Frenkie de Jong, a los que se suma la duda de Gavi por molestias en la rodilla ante el Elche y un Rodri que sigue trabajando al margen, mientras Marc Casadó, Alejandro Balde y Héctor Fort se encuentran en la rampa de salida. Bajo palos estará Joan García. La línea defensiva contará con Eric García en el lateral derecho, Gerard Martín y uno entre Andreas Christensen y Pau Cubarsí en los centrales, mientras que en el carril zurdo Xavi Espart, tras su gran actuación en Elche, se disputará el puesto con João Cancelo. En la sala de máquinas, Pedri y Marc Bernal formarán el doble pivote, situando en la mediapunta a Fermín López, autor de un doblete en la pasada jornada, o a Dani Olmo. En la parcela ofensiva, Lamine Yamal y Raphinha parecen fijos y en el extremo izquierdo les acompañará uno entre Anthony Gordon o Karim Adeyemi.

Posible once del Barcelona frente al Athletic:

Portero: Joan García

Defensas: Eric García, Christensen/Cubarsí, Gerard Martín, Espart/Cancelo

Centrocampistas: Pedri, Bernal, Fermín/Olmo

Delanteros: Yamal, Raphinha, Gordon/Adeyemi

Posible alineación del Athletic

El Athletic podría presentar una auténtica revolución táctica en Barcelona mutando su dibujo a un 5-2-1-2 para contener el caudal ofensivo local. Edin Terzic cuenta con las bajas obligadas por sanción de Yuri Berchiche y por lesión de Beñat Prados, además de la duda de Dani Vivian, que continúa con molestias. Unai Simón defenderá la portería. La zaga de tres centrales estará compuesta por Yeray Álvarez, Aitor Paredes y Aymeric Laporte, sin descartar a Johaneko, jugador del filial. En el carrilero derecho el elegido será uno entre Jesús Areso o Hugo Rincón y en el izquierdo uno entre Álex Berenguer o Nico Williams. En la medular, Iñigo Ruiz de Galarreta, podría estar acompañado por Mikel Jauregizar o Gerenabarrena, sin descartar a Oihan Sancet en el puesto del ex jugador del Mallorca, situando así en la enganche al joven Peio Canales, el jugador más destacado ante el Sevilla. Finalmente, Iñaki Williams y Gorka Guruzeta conformarán la dupla de ataque.

Posible once del Athletic frente al Barcelona:

Portero: Unai Simón

Defensas: Rincón/Areso, Yeray, Paredes, Laporte, Berenguer/Nico Williams

Centrocampistas: Galarreta/Sancet, Gerenabarrena/Jauregizar, Peio Canales

Delanteros: Iñaki Williams, Guruzeta