El Athletic pierde a Beñat Prados ante el Barcelona: lesión, tiempo de baja y parte médico

Pablo Sánchez 26 AGO 2026 - 13:10h.

El Athletic cruza los dedos por un nuevo caso Peio Canales: "Y está en todos lados"

El jugador trabaja de manera específica en Lezama

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El Athletic Club prepara con esmero el encuentro aplazado de la primera jornada ante el Barcelona. Después del traspiés inicial frente al Sevilla, los de Edin Terzic buscan un giro de efecto ante un temido conjunto blaugrana. Este miércoles, un día antes de la cita, el técnico alemán se ha encontrado con un problema en su plantilla. Pierde por lesión a Beñat Prados para la difícil cita liguera.

El club confirmó a través de un comunicado que Beñat Prados sería baja en la convocatoria de Edin Terzic a causa de una lesión muscular en el recto anterior de su pierna izquierda. Una ausencia que el míster tendrá que suplir con movimientos para tratar de sumar los primeros puntos de la temporada. El futbolista, mientras tanto, se recupera y trabaja de manera específica en las instalaciones de Lezama.

El comunicado del Athletic

Este ha sido el comunicado emitido por el Athletic para informar sobre la lesión de Beñat Prados:

El jugador Beñat Prados causará baja en la convocatoria del partido contra el FC Barcelona al padecer una lesión muscular de carácter leve en el recto anterior de su pierna izquierda. Queda pendiente de evolución.