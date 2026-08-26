Pablo Sánchez 26 AGO 2026 - 14:10h.

El Athletic pierde a Beñat Prados ante el Barcelona: lesión, tiempo de baja y parte médico

Hizo alusión a su buena relación con Hansi Flick

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El partido del pasado sábado entre el Athletic y el Sevilla estuvo marcado por la tempranera expulsión de Yuri Berchiche tras derribar a un jugador rival en franca posición. Muchos vieron excesiva la roja y más aún tras ver la repetición. Días después el CTA admitió el error en su programa Tiempo de Revisión tras lo cual recibió críticas de todo tipo. Hasta el propio jugador reaccionó en sus redes sociales. En la previa del duelo ante el Barcelona todavía se habla de la importancia del error y así lo hizo Edin Terzic.

El técnico alemán reitera que el colegiado se equivocó, pero señala al principal culpable de la expulsión de Yuri. Terzic mira al VAR, responsable de no cambiar de decisión tras ver la repetición de la jugada. "Estoy muy descontento con la decisión, ha sido errónea. No me gusta hablar sobre cuestiones arbitrales. Evidentemente no es una decisión que me guste, pero para eso tenemos al VAR, para evitar este tipo de errores. Sé lo difícil que es arbitrar, nadie está contento con mis decisiones en el campo de entrenamiento. Es una situación que, dado el resultado, que todo el mundo aprenda y que mejoremos de cara al futuro".

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La rueda de prensa de Edin Terzic

La plantilla: "Nos encontramos muy bien a nivel físico. Vemos que a nivel de lesiones, lo que es el parte, tenemos a Vivian, que le quedan unos cuantos días de recuperación. Este lunes Beñat sufrió un pequeño tirón muscular leve durante el entrenamiento y no va a poder estar esta semana. Esperemos que esté de vuelta para el lunes o el martes de la semana que viene. Tengo casi todos los jugadores en la convocatoria y de cara a los partidos exigentes que tenemos el equipo está con mucha confianza y con ganas de rendir".

Alusión a Caparrós y el Barcelona: "La cuestión del dentista a veces duele y a veces es solo una limpieza y no duele tanto como lo que piensas en un principio. Vamos a jugar contra un equipo fuerte, LaLiga es muy fuerte y hay equipos muy buenos. Tenemos que mostrar nuestro juego, sabemos que el partido del Sevilla fue duro, pero ya es una cuestión del pasado".

Hansi Flick: "Respeto y aprecio a Hansi. Es un excelente técnico y una fantástica persona. Para el Barcelona es un excelente y gran entrenador. Cuando hablé con él fue porque tenía experiencia en LaLiga, venía de la Bundesliga y quería ver su punto de vista con esto. Mañana queremos realizar un buen partido para conseguir un resultado positivo. El equipo ha funcionado muy bien y esperemos poder traducir eso en un buen resultado en el campo".