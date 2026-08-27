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Alineaciones confirmadas de FC Barcelona y Athletic Club hoy, jornada 1 de LALIGA

Fermín, en un entrenamiento
Fermín, en un entrenamiento. FC Barcelona
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Alineaciones confirmadas en el Spotify Camp Nou. El FC Barcelona afronta esta noche su primer partido de la temporada como local ante el Athletic Club, en un encuentro correspondiente a la primera jornada de LALIGA, aplazado por la participación de varios futbolistas en el Mundial 2026. Hansi Flick mantiene buena parte del bloque que goleó al Elche en el estreno liguero; mientras que Edin Terzić mueve algunas piezas en su segundo partido al frente del conjunto bilbaíno, que busca reaccionar después de caer ante el Sevilla.

Once del FC Barcelona: bajas y novedades

Flick llega a este partido con tres bajas ya conocidas. Gavi, Frenkie de Jong y Roony Bardghji siguen con sus respectivas recuperaciones, por lo que el técnico alemán no puede contar con ellos. Tampoco con otros como Marc Casadó, Héctor Fort o Dominik Livakovic: los dos primeros por estar más fuera que dentro de la plantilla y, el último, por acabar de llegar a Barcelona.

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El once del FC Barcelona: Joan García; Xavi Espart, Pau Cubarsí,Gerard Martín, Eric García; Xavi Espart, Marc Bernal, Pedri; Fermín, Lamine Yamal, Raphinha.

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Los once del Athletic Club: también hay sorpresas

Por su parte, Edin Terzić busca una reacción tras caer estrepitosamente en San Mamés ante el Sevilla. El también técnico alemán no puede contar con Yuri Berchiche por sanción; ni con Andoni Gorosabel, Dani Vivian, Beñat Prados y Unai Egiluz por lesión.

El once del Athletic Club: Unai Simón; Hugo Rincón, Yeray, Laporte, Johaneko; Jaugernizar, Canales; Williams, Sancet, Nico Williams; Guruzeta.

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