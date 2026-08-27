Alberto Cercós García 27 AGO 2026 - 23:05h.

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El Athletic Club cayó 2-0 ante un Barcelona superior que controló el partido y apenas concedió opciones. Los de Edin Terzić resistieron durante buena parte del encuentro, pero les faltó presencia ofensiva para inquietar a los azulgranas. Nico Williams lo intentó sin demasiada continuidad, mientras que Iñaki Williams y Gorka Guruzeta pasaron prácticamente desapercibidos.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto vasco en la jornada 1 de LALIGA EA SPORTS.

Las notas del Athletic Club:

Unai Simón: 8'5 . Ha realizado intervenciones de mérito, pero encajar dos goles en un partido en el que el Barça ha dominado le resta. Poco pudo hacer en el primero y tampoco tuvo demasiada ayuda en el segundo.

. Ha realizado intervenciones de mérito, pero encajar dos goles en un partido en el que el Barça ha dominado le resta. Poco pudo hacer en el primero y tampoco tuvo demasiada ayuda en el segundo. Hugo Rincón: 5'5 . No pudo aportar demasiado en ataque, pero defensivamente cumplió y terminó siendo uno de los jugadores más fiables del Athletic.

. No pudo aportar demasiado en ataque, pero defensivamente cumplió y terminó siendo uno de los jugadores más fiables del Athletic. Yeray Álvarez: 6 . De los mejores atrás, pero sin exagerar. Estuvo concentrado y ganó bastantes duelos, aunque también sufrió con los movimientos del ataque azulgrana.

. De los mejores atrás, pero sin exagerar. Estuvo concentrado y ganó bastantes duelos, aunque también sufrió con los movimientos del ataque azulgrana. Aymeric Laporte: 6 . Quedó demasiado hundido y no consiguió liderar una defensa capaz de resistir hasta el final. Correcto, no dominante.

. Quedó demasiado hundido y no consiguió liderar una defensa capaz de resistir hasta el final. Correcto, no dominante. Johaneko: 6'5 . De los más fiables del Athletic. Sufrió, como era lógico, ante el talento ofensivo del Barça y ante Lamine Yamal, pero estuvo aplicado en defensa y no se descompuso pese a tener que aguantar muchas fases de dominio azulgrana.

. De los más fiables del Athletic. Sufrió, como era lógico, ante el talento ofensivo del Barça y ante Lamine Yamal, pero estuvo aplicado en defensa y no se descompuso pese a tener que aguantar muchas fases de dominio azulgrana. Mikel Jaugernizar: 5 . Partido bastante serio en el centro del campo. Trabajó mucho sin balón, intentó dar equilibrio al Athletic y no se escondió ante la presión del Barça.

. Partido bastante serio en el centro del campo. Trabajó mucho sin balón, intentó dar equilibrio al Athletic y no se escondió ante la presión del Barça. Peio Canales: 5'5 . Buscó ofrecerse y darle algo de sentido a las posesiones, pero el Barça le terminó absorbiendo.

. Buscó ofrecerse y darle algo de sentido a las posesiones, pero el Barça le terminó absorbiendo. Iñaki Williams: 5 . Partido más discreto. Le costó entrar en juego y apenas pudo aprovechar su velocidad ante un Barça que tuvo bastante controlado al Athletic.

. Partido más discreto. Le costó entrar en juego y apenas pudo aprovechar su velocidad ante un Barça que tuvo bastante controlado al Athletic. Oihan Sancet: 5 . Demasiado desaparecido para un futbolista que debía conectar el centro del campo con los Williams y Guruzeta.

. Demasiado desaparecido para un futbolista que debía conectar el centro del campo con los Williams y Guruzeta. Nico Williams: 6 . Fue el más peligroso de los jugadores en ataque. Intentó encarar y buscar la espalda de la defensa azulgrana, aunque le faltó continuidad y precisión en los últimos metros.

. Fue el más peligroso de los jugadores en ataque. Intentó encarar y buscar la espalda de la defensa azulgrana, aunque le faltó continuidad y precisión en los últimos metros. Gorka Guruzeta: 4. Un delantero sin crear peligro... Partido muy gris. Estuvo demasiado desconectado del juego y apenas consiguió generar peligro.

Los cambios de Edin Terzić: