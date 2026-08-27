Competicion:
Uno por uno y notas del Athletic Club en el Camp Nou, con Unai Simón de notable y varios aprobados por los pelos
El Athletic Club cayó 2-0 ante un Barcelona superior que controló el partido y apenas concedió opciones. Los de Edin Terzić resistieron durante buena parte del encuentro, pero les faltó presencia ofensiva para inquietar a los azulgranas. Nico Williams lo intentó sin demasiada continuidad, mientras que Iñaki Williams y Gorka Guruzeta pasaron prácticamente desapercibidos.
En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto vasco en la jornada 1 de LALIGA EA SPORTS.
Las notas del Athletic Club:
- Unai Simón: 8'5. Ha realizado intervenciones de mérito, pero encajar dos goles en un partido en el que el Barça ha dominado le resta. Poco pudo hacer en el primero y tampoco tuvo demasiada ayuda en el segundo.
- Hugo Rincón: 5'5. No pudo aportar demasiado en ataque, pero defensivamente cumplió y terminó siendo uno de los jugadores más fiables del Athletic.
- Yeray Álvarez: 6. De los mejores atrás, pero sin exagerar. Estuvo concentrado y ganó bastantes duelos, aunque también sufrió con los movimientos del ataque azulgrana.
- Aymeric Laporte: 6. Quedó demasiado hundido y no consiguió liderar una defensa capaz de resistir hasta el final. Correcto, no dominante.
- Johaneko: 6'5. De los más fiables del Athletic. Sufrió, como era lógico, ante el talento ofensivo del Barça y ante Lamine Yamal, pero estuvo aplicado en defensa y no se descompuso pese a tener que aguantar muchas fases de dominio azulgrana.
- Mikel Jaugernizar: 5. Partido bastante serio en el centro del campo. Trabajó mucho sin balón, intentó dar equilibrio al Athletic y no se escondió ante la presión del Barça.
- Peio Canales: 5'5. Buscó ofrecerse y darle algo de sentido a las posesiones, pero el Barça le terminó absorbiendo.
- Iñaki Williams: 5. Partido más discreto. Le costó entrar en juego y apenas pudo aprovechar su velocidad ante un Barça que tuvo bastante controlado al Athletic.
- Oihan Sancet: 5. Demasiado desaparecido para un futbolista que debía conectar el centro del campo con los Williams y Guruzeta.
- Nico Williams: 6. Fue el más peligroso de los jugadores en ataque. Intentó encarar y buscar la espalda de la defensa azulgrana, aunque le faltó continuidad y precisión en los últimos metros.
- Gorka Guruzeta: 4. Un delantero sin crear peligro... Partido muy gris. Estuvo demasiado desconectado del juego y apenas consiguió generar peligro.
Los cambios de Edin Terzić:
- Robert Navarro: 6. Entró para aportar algo de creatividad y tuvo buenas intenciones, pero no consiguió cambiar el escenario.
- Álex Berenguer: 5'5. Aportó movilidad, pero tampoco consiguió traducirla en ocasiones.
- Adama Boiro: 5. Le tocó un contexto muy complicado. Cumplió en algunas acciones defensivas, pero sufrió cuando el Barça encontró espacios y no aportó prácticamente nada en ataque.
- Beñat Gerenabarrena: 5. Entró para dar energía al centro del campo, pero no consiguió hacerse con el control de la zona.
- Álvaro Djaló: SC.