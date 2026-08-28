Alberto Cercós García 28 AGO 2026 - 00:00h.

Tras dos jornadas de Liga, el Athletic de Edin Terzic no logra sumar ni un solo punto

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El Athletic Club se marchó del Camp Nou con una nueva derrota, la segunda en las dos primeras jornadas de LALIGA, después de caer por 2-0 ante el FC Barcelona. El conjunto vasco plantó cara durante buena parte del encuentro y compitió en un duelo intenso, aunque terminó sin encontrar la manera de traducir sus ocasiones y buenas fases de juego en goles. El Barça fue superior especialmente tras el descanso y acabó decantando un partido en el que los rojiblancos tuvieron que realizar un importante esfuerzo físico.

Pese al resultado, Edin Terzic quiso poner en valor el trabajo de sus jugadores y encontró argumentos positivos en el rendimiento ofrecido ante uno de los rivales más exigentes del campeonato. "El Barça hizo un gran partido. Fue un choque intenso. Creo que en la primera parte creamos oportunidades de gol y situaciones. En la segunda parte nos costó más y generamos menos. Este es el campo más difícil para sacar algo", explicó el técnico alemán en DAZN tras el encuentro. Terzic consideró que su equipo fue capaz de competir durante diferentes fases, aunque reconoció que todavía queda margen para crecer en un inicio de temporada especialmente complicado.

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Edin Terzic avisa al Athletic Club

El entrenador del Athletic también puso el foco en la necesidad de acelerar ese proceso de adaptación, consciente de que los resultados no permiten demasiado margen. "Es la primera semana para nosotros con muchos partidos en pocos días. Necesitamos tiempo pero el fútbol no entiende de tiempo para conseguir resultados. Necesitamos mejorar. La actitud y el esfuerzo están ahí", señaló. Dentro de las notas positivas, Terzic destacó especialmente el encuentro de Johaneko, al que situó como un ejemplo de lo que representa el conjunto bilbaíno: "Ha sido un partido impresionante de Johaneko. La identidad del Athletic se ve representada en un jugador como él".

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Con dos derrotas en dos jornadas, el técnico alemán sabe que el margen de mejora es amplio, pero también que el rendimiento mostrado en el Camp Nou ofrece motivos para confiar en una reacción.