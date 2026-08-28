El Dépor tantea el fichaje de un central entre dos alternativas a la espera de salidas

Pablo Sánchez 28 AGO 2026 - 08:24h.

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El club quiere dar salida a cuatro jugadores en esta recta final de agosto

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A falta de muy pocos días para que el mercado eche el cierre el Deportivo sigue con varios frentes abiertos para terminar de apuntalar su plantilla. Tras la llegada de Adama Traoré para completar el ataque, los esfuerzos se centran ahora en la contratación de un central. Fernando Soriano sopesa esta opción con calma y, en estos momentos, maneja dos opciones entre las que tiene una preferencia.

Los dos futbolistas que asoman en el horizonte del Dépor para reforzar el centro de la zaga son Juan Jesus y Zézé. Entre ambos, según cuenta el periodista Matteo Moretto, la opción favorita y la más factible es la del brasileño. Juan Jesus se encuentra sin equipo tras terminar contrato con el Nápoles a sus 35 años y podría dotar de experiencia y liderazgo a la zaga herculina. El club confía en cerrar el acuerdo próximamente.

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El caso de Zézé parece ser más complejo. Pese a llevar tiempo en el radar del Dépor, el Neom no está por la labor de dejarlo salir. Las negociaciones en este caso son más complejas, de ahí que la opción preferente sea la de Juan Jesus. Sin embargo, cualquiera de estas incorporaciones está pendiente de un paso al frente en el mercado.

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La operación salida sigue en marcha

Antes de que el Dépor se decida por un central, la intención del club es la de cerrar alguna salida que facilite fichajes. En estos momentos, hasta cuatro jugadores que siguen en la plantilla no cuentan para Antonio Hidalgo. Se trata de José Ángel, Erik Puerto, Charlie Patiño y Dani Barcía. El cuadro blanquiazul les busca acomodo en estos últimos días de mercado para que tengan esos minutos y ese protagonismo que no van a encontrar en Riazor. Por delante, poco menos de cinco días para que la ventana eche el cierre.