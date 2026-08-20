Pablo Sánchez 20 AGO 2026 - 10:51h.

El Deportivo se decide por una terna de centrales y deja definido el último fichaje

Ninguno de ellos fue convocado ante el Elche

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El Deportivo afronta la recta final del mercado de verano con varios frentes abiertos. A la intención de sumar refuerzos de última hora se suman los rumores sobre una posible salida de Yeremay. Tampoco se olvida Fernando Soriano de los jugadores que aún deben salir para aligerar plantilla en el vestuario de Antonio Hidalgo. Hasta cuatro podrían marcharse en los próximos días y el futuro de uno de ellos podría estar ya encarrilado. Hablamos de Charlie Patiño.

El mediocentro, que llegó a Riazor en 2024, es uno de los futbolistas a los que se le busca acomodo este verano. Y la respuesta podría estar en Alemania. Según cuenta el periodista especializado en fichajes Matteo Moretto, el Bochum estaría interesado en su incorporación. El equipo de la Segunda división germana habría presentado una oferta al Dépor para llevarse a un jugador que no entra en los planes de los herculinos en LALIGA EA SPORTS.

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Patiño saldría en calidad de cedido, en busca de minutos y de un crecimiento decisivo en esta etapa. Por el camino han surgido otras opciones, pero es el equipo alemán el que parece ir un paso por delante para hacerse con sus servicios. Fernando Soriano insiste así en una tarea tan necesaria de finalizar como las salidas.

Más salidas programadas en el Dépor

La marcha de Charlie Patiño no será la única en estos últimos días de agosto. El club tiene en su agenda hasta cuatro futbolistas a los que debe dar salida para aligerar peso. Además de Patiño, figuran en esta lista José Ángel Jurado, Eric Puerto y Dani Barcía. Ninguno de ellos ha tenido excesivo protagonismo en la pretemporada herculina y tampoco estuvieron convocados en el encuentro del pasado lunes frente al Elche en Riazor. El mercado dictará sentencia hasta el 1 de septiembre.