La despedida de Griezmann: lágrimas desde su llegada y homenaje eterno del Atlético

Andrea Esteban 17 MAY 2026 - 19:24h.

Simeone aseguró que es “posiblemente el mejor” jugador de la historia del Atlético

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El Riyadh Air Metropolitano vivió una de las tardes más emocionales de su historia reciente con la despedida de Antoine Griezmann. Mucho antes de que echara a rodar el balón ante el Girona FC, el ambiente ya era especial. El francés llegó al estadio completamente emocionado, entre lágrimas, sabiendo la importancia que tiene este partido en su carrera.

La afición rojiblanca respondió desde el primer minuto. Bufandas al cielo, cánticos constantes y una ovación cerrada para el jugador que ya es leyenda absoluta del Atlético de Madrid.

Simeone y el mejor

La dimensión de la despedida la resumió perfectamente Diego Simeone antes del encuentro en DAZN: “Para la historia del Atlético, Griezmann posiblemente es el mejor que ha pasado por aquí”.

El técnico argentino fue todavía más lejos al definir al francés: “Es un chico extraordinario y un genio. Dentro de todos los que hemos dirigido aquí, es un genio. Es el más diferencial”.

Palabras enormes viniendo del entrenador que transformó al Atlético moderno y que convirtió a Griezmann en uno de los futbolistas más determinantes del fútbol europeo.

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El último calentamiento del Principito

Uno de los momentos más impactantes llegó cuando Griezmann saltó al césped para calentar por última vez como jugador rojiblanco en el Metropolitano. El estadio se levantó para aplaudirle mientras el francés intentaba contener la emoción.

Las cámaras captaron continuamente el cariño de la grada hacia su gran estrella. Cada toque de balón del francés durante el calentamiento fue acompañado por aplausos y cánticos.

Míchel también se rinde a Griezmann

Incluso Míchel Sánchez, técnico del Girona, quiso sumarse al homenaje antes del partido: “Todos hemos disfrutado de Griezmann. Se merece una gran despedida”.

Aunque el entrenador madrileño no escondió que su equipo necesitaba puntuar desesperadamente en la lucha por la permanencia.

Una despedida para la historia

La sensación en el Metropolitano fue clara desde horas antes del partido: no se despedía solo un jugador. Se marchaba uno de los grandes símbolos de la era Simeone, el máximo goleador histórico del club y uno de los futbolistas más queridos por la afición rojiblanca.

Y el Atlético quiso estar a la altura de una leyenda eterna.