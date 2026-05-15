Joaquín Anduro 15 MAY 2026 - 20:05h.

Julián Álvarez, elegido el mejor jugador del Atlético en abril

El Atlético fija la obligación de Julián Álvarez si quiere salir: "Tiene que explicarlo"

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El Atlético de Madrid se despedirá este domingo del Metropolitano esta temporada en un encuentro marcado, como suele ser habitual en estas fechas, por las despedidas de los jugadores que van a salir destacando por encima de todos Antoine Griezmann. El francés recibirá el homenaje del club y de la afición en el choque ante el Girona y Julián Álvarez ya ha querido dejarle un bonito mensaje.

En declaraciones para los medios del club tras ser votado como el mejor colchonero del mes de abril, el argentino desveló cómo el galo ayudó a convencerle de llegar al equipo rojiblanco: "A Antoine simplemente agradecerle porque fue uno de los primeros que me mandó mensajes e incluso el año antes de yo llegar acá siempre me mandaba mensajes por Instagram y todo".

"Me recibió muy bien acá dentro del club y, además, siendo una leyenda, un jugador que ha marcado tantos goles y que le ha dado tanto a este club. Le agradezco por todo eso en lo personal y por todo lo que le da al grupo siendo uno de los capitanes y, como decía antes, todo lo que le dio al Atlético de Madrid. Gracias y le deseo todo lo mejor porque, además de ser un gran jugador, es una gran persona", confesó Julián Álvarez.

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Julián Álvarez, el mejor jugador del Atlético de Madrid en abril

La 'Araña' ha sido elegido Jugador Cinco Estrellas de Abril por votación de los aficionados después de sus goles clave en las eliminatorias de Champions ante el Barcelona y el Arsenal y en la final de Copa del Rey. El delantero ha dado las gracias a los aficionados por elegirle y por todo el apoyo de la temporada.

"Muchas gracias al equipo y a toda la gente por votarme y por todo este año. Por el cariño que nos han brindado y por cómo nos acompañaron a todos lados: la final de Copa, semis de Champions también... A todos los lugares donde han ido apoyándonos, así que agradecerles", elogió Julián Álvarez.

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Por último, el argentino hizo resumen del año destacando el trabajo del Atlético a pesar de los dos palos al final en Champions y Copa: "Que es mejor que el anterior, semifinales de Champions y estuvimos a un paso y después la final de Copa que nos quedó ahí. En LALIGA sí es verdad que nos faltó un poco más de regularidad pero quedan dos partidos más para luchar por el tercer lugar". "

"Llegamos a este final de temporada con mucha ilusión y estando en todas las competiciones, que al final es lo que uno desea a principio de año pero sí es verdad que nos faltó ganarlas", finalizó Julián.