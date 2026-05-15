Simeone suma una buena noticia y el Atlético sigue en cuadro: el descenso puede verse afectado

Ángel Cotán 15 MAY 2026 - 14:01h.

El equipo colchonero aún tiene por delante el reto de la tercera plaza

Griezmann no es el único: nueve jugadores del Atlético de Madrid podrían despedirse del Metropolitano ante el Girona

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El Atlético de Madrid afronta las dos últimas jornadas de LALIGA EA Sports con el reto de dar caza al Villarreal CF. A tres puntos de distancia y teniendo que verse las caras aún en La Cerámica, el equipo colchonero volverá a ser juez del descenso, esta vez ante el Girona. Tras las críticas a Diego Pablo Simeone por sus alineaciones en plena lucha por la Copa del Rey o la Champions League, el preparador argentino vuelve a estar en el foco, aunque en esta ocasión no tiene mucho margen de movimiento. Eso sí, este viernes ha recibido una buena noticia.

Giuliano Simeone, extremo internacional argentino del Atlético de Madrid, se reincorporó este viernes al trabajo con el grupo para ultimar su recuperación de un golpe, en una sesión con siete bajas por lesión: Julián Alvarez, Nico González, Nahuel Molina, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Rodrigo Mendoza y José María Giménez.

Las bajas del Atlético de Madrid ante el Girona

Mientras Giuliano sí apunta al encuentro contra el Girona de este domingo, en el que Diego Simeone también recupera a Álex Baena, tras cumplir sanción ante Osasuna, el resto de los lesionados serán baja, todos ellos dentro del proceso de puesta a punto de sus respectivas lesiones.

Johnny Cardoso, Giménez y Julián Alvarez se recuperan de sendos esguinces de tobillo, de alto grado en el caso de los dos primeros y leve en el tercero, y Nico González, Pablo Barrios, Nahuel Molina y Rodrigo Mendoza de sendas lesiones musculares. El centrocampista fichado el pasado febrero al Elche se dañó el gemelo en el choque del martes ante Osasuna.

A ellos se añade, además, la ausencia por sanción ante el Girona de Marcos Llorente, con lo que, si Simeone recupera a Giuliano, habrá disponibles quince jugadores del primer equipo, en el mejor de los casos, para armar el once y la convocatoria para el próximo domingo, junto a Javi Morcillo y Julio Díaz más otro grupo de canteranos.