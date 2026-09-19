Joaquín Anduro 19 SEP 2026 - 15:00h.

Antonio Hidalgo confirma el problema del Dépor para recibir al Betis

Preocupación con Amatucci y Aubameyang para el Deportivo-Betis

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El Deportivo de A Coruña, tras caer ante el Sevilla, recibe ya sin tiempo para lamentos al Real Betis en el último partido de LALIGA EA Sports antes del largo parón de selecciones. Antonio Hidalgo ha valorado al equipo de Manuel Pellegrini y la situación física de varios de sus jugadores como Yeremay Hernández además de desvelar el "proceso vírico" por el que están pasando algunos de sus futbolistas antes del choque contra los verdiblancos.

Antonio Hidalgo, en la previa del Deportivo-Betis

Cómo está la plantilla: "Bueno, físicamente, vamos intentando recuperar a la gente de la mejor manera posible. A eso se nos ha añadido un proceso vírico en algunos jugadores que, tal y como está también la situación, vamos a ver cómo van evolucionando de cara al partido. Y, mentalmente, bien, es Primera División. Fue un partido igualado, competido y hemos analizado situaciones y mejorar para mañana

Equipo ante el Betis ante este proceso vírico: "Es complicado a esta hora de la mañana. Queda bastante para el partido en cuanto a horas pero vamos a ver cómo recuperan, cómo se encuentran, cómo van evolucionando... Es importante la energía para mañana. Nos visita un equipo de Champions, muy bien trabajado, con muchísimo talento, con muchísima determinación en el último tercio y necesitamos ese plus de energía que nos dé esa frescura con los jugadores que pongamos en el once".

Qué partido espera Antonio Hidalgo ante el Betis: "Bueno, partido complicado y difícil, con un equipo que lleva mucho peso de partido. Nosotros tenemos que estar ahí, en esa situación, ajustados. Tenemos que ver por dónde les podemos hacer daño. Tener balón también y ponerlos en su campo porque, en ciertas situaciones, ellos tampoco se encuentran cómodos defendiendo y tenemos que tener esa valentía de hacerles daño en el último tercio".

Jugadores afectados por el proceso vírico: "Son diferentes jugadores. Vamos a ver cómo van evolucionando".

Cómo hacerle daño al Betis: "Primero, hay que hacer un partido muy serio y muy sólido, intentando conceder lo menos posible. Luego, hacerles daño con balón, tener balón, exigirles también ese trabajo defensivo y estar muy atentos también a los periodos de transición que tiene el Betis. Se activan rapidísimo, tienen muchísima energía por las bandas y, bueno, pues hacer el partido que creemos, al ritmo que queremos y, sobre todo, que pasen muchas más cosas de las que tenemos en la cabeza que de las que tiene Pellegrini".

Evolución de Yeremay, Adama Traoré y David Mella: "Todo eso luego tiene que tener un orden sin balón. El problema es que hay diferentes jugadores que han tenido un proceso complicado de pretemporada, ya sea por lesión o ya sea porque no han hecho una pretemporada al uso. Se junta que es principio de temporada y también se les juntan los tres partidos en una semana, y hay que ir viendo ese proceso, cómo uno, en el pico de forma que le interesa, puede poner al jugador en el partido, ya sea de inicio o luego en la segunda parte. Yo creo que Yere va evolucionando. Evidentemente, le queda esa carga física que necesita. David está entrenando bien, está a pleno rendimiento, es situación de ponerle en el campo y ver cómo va rindiendo. Y a Adama le está costando un poco más a nivel físico. Prácticamente no ha hecho pretemporada. Sí que es cierto que en los partidos que ha podido salir nos ha dado ese uno contra uno y esa arrancada, pero, bueno, hay que tener un poco más de calma".

Valoración del largo parón de selecciones y expectativas cumplidas hasta la fecha: "Bueno, a ver, es novedoso para mí y para todo el mundo. En Segunda División no paraba y no teníamos esta situación. Creo que es demasiado tiempo y es demasiado largo pero está montado así, tampoco podemos hacer mucho más. Y, luego, la expectativa es siempre ganar cada partido y, a partir de ahí, cuantos más puntos sumemos, muchísimo mejor. Tampoco hay que darle mucha más relevancia a eso. Estoy contento con el rendimiento del equipo. Creo que tenemos que seguir mejorando y puliendo cosas, tenemos que seguir en esta línea, mejorar la solidez también y, a partir de ahí, seguir creciendo".

Qué le falta al Dépor para estar más tiempo en campo contrario: "Lo hemos hecho durante muchas fases: el día del Getafe lo hicimos, el día del Valencia lo hicimos y en diferentes momentos de los otros partidos. Yo creo que el partido que seguramente nos costó algo más fue el primero. Durante momentos contra el Villarreal también fuimos capaces pero, al final, creo que hemos rendido a ese buen nivel. Tener seguramente un poquito más de pausa para poder juntarnos un poco más y llegar con más gente al área pero yo creo que en diferentes momentos hemos sido capaces de hacerlo".

Ocasiones del Dépor y necesidad de generar más ocasiones: "El otro día sí, eso seguro, es una evidencia. Tuvimos muy pocas situaciones de gol. Tuvimos el disparo de Bil y la ocasión de Johnny en la segunda parte. Pero creo que en los otros partidos hemos tenido diferentes situaciones para poder hacer gol y, el partido más reciente, el día del Getafe".

El Dépor, a por el balón o a aguantar ante el Betis: "Hay que estar preparados para sufrir, saber el partido que toca y el rival que viene. Sabemos que va a haber momentos en los que va a tocar sufrirlo, va a haber momentos en los que vamos a tener que juntarnos, estar juntos, ser sólidos y, a partir de ahí, las diferentes situaciones que creamos que puedan pasar también con balón. Es Primera División. El nivel de los equipos que van a ir pasando va a ser como el del domingo y, a partir de ahí, estar preparados para cualquier situación".

Envidia de una trayectoria como la de Pellegrini: "Bueno, ahora no voy a descubrirlo yo. Tiene una gran trayectoria, un gran recorrido, muchísima experiencia y el rendimiento de sus equipos habla del buen trabajo que está haciendo y también que ha hecho. ¿Envidia? Bueno, en el tiempo, sobre todo, porque supongo que será el entrenador más veterano de la Primera División y, el tiempo, y sobre todo el trabajo que está haciendo en el Betis, que son sitios de mucha presión, de mucha ambición, pues está haciendo un gran trabajo y eso habla muy bien de él".

Qué sacar positivo del parón con la recuperación física: "Bueno y también mentalmente para todos. Al final, la carga mental en este inicio de LALIGA está siendo muy, muy grande. A nivel físico es una evidencia que también podremos trabajar con algunos jugadores que creemos que tienen que dar ese paso adelante. Tácticamente también podremos mejorar algunas situaciones de partido y también tiene su lado positivo. Pero a lo que me refería es que, al final, son dos semanas de parón sin esa motivación del partido del domingo y, seguramente, con una semana, como estaba antes, era más que suficiente. Y, sobre todo, también por los jugadores que se van. Algunos que tenemos van a ir a la otra parte del mundo, van a jugar tres o cuatro partidos. En el caso de Uruguay me parece que son tres partidos, en el caso de España son cuatro. Al final, esa sobrecarga de minutos de los jugadores que también se van. Nosotros, la gran mayoría que estaremos aquí, podremos descansar un poco, pero también hay que pensar en los jugadores internacionales".

Vuelta a Riazor tras caer contra el Sevilla: "Sí, con nuestra gente, con el apoyo que siempre nos brinda, con esa sensación de poderío. Y, sobre todo, el otro día, con uno menos, luchando hasta el final. Siempre es un placer jugar en casa".

Cómo está Yeremay de la pubalgia: "A ver, yo creo que la lesión está prácticamente superada aunque la pubalgia siempre te deja algún resto, algún día puedes encontrarte un poco mejor o un poco peor. Yo estoy contento con el trabajo que hizo el otro día. Evidentemente, en la parte ofensiva, él y todos sabemos que puede dar más pero, en lo defensivo, en el trabajo, en la implicación... yo le veo feliz. Y esa es la base para que él pueda rendir. Nos dio muy buenos minutos en Getafe, saliendo del banquillo, con esa frescura también es importante. Al final, yo creo que hay que tener paciencia y estar siempre a su lado. El talento lo tiene y lo demás vendrá solo".

Mayor equilibrio con tres jugadores en el centro del campo: "Bueno, yo creo que, al final, el equilibrio es el gran caballo de batalla con los jugadores que tenemos: ensamblar todo eso, darle una continuidad, darle un orden con y sin balón, darle también un rol a jugadores en las posiciones que puedan ocupar... Es una evidencia que, con un centrocampista más, tienes un jugador más por dentro y puedes tener más posesión. Pero también hay jugadores como Luismi, que es más mediapunta, que también nos hace como ese tercer centrocampista. Los minutos que han estado tres centrocampistas hemos tenido toda la sensación de que el equipo ha estado más equilibrado, con más tranquilidad con balón, asentándose un poco más en campo contrario. Eso tiene la contra de que tienes menos presencia o, si no, tienes que jugar con dos delanteros. Al final, eso es cómo ensamblar eso, cómo poder poner todas las piezas y que encajen porque, al final, si pones dos delanteros no podrás jugar con tantos extremos o gente por fuera. Esa es la dificultad que tiene el mundo del entrenador pero a mí me parece apasionante para ir encontrando los puntos de forma y los picos de forma, con una plantilla tan larga".