Alberto Cercós García 13 NOV 2026 - 10:33h.

Mr. Asubío resume en ElDesmarque cuáles son los puntos a tener en cuenta gracias al acuerdo en Galicia

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El fútbol español da un paso importante en la protección de los árbitros. Galicia ha alcanzado un acuerdo para endurecer las sanciones contra quienes agredan físicamente a los colegiados, con castigos que podrán llegar hasta los cinco años de inhabilitación e incluso contemplar la expulsión de por vida de las competiciones. Una medida que busca poner freno a una problemática que lleva demasiado tiempo golpeando al arbitraje, especialmente en el fútbol modesto. Mr. Asubío, colaborador de ElDesmarque, ha celebrado este avance y lo considera un punto de inflexión: "Lo conseguido anoche por la Real Federación Gallega de Fútbol y la Comisión Gallega de Control de la Violencia en el Deporte marca un antes y un después en la protección de los colegiados". El mensaje que se pretende trasladar es contundente: tolerancia cero con las agresiones a los árbitros.

El acuerdo llega tras dos agresiones en siete días. En Bamio, un futbolista de 56 años agarró por la cara, zarandeó y tiró al suelo a un árbitro de 18, que sufrió golpes y necesitó atención hospitalaria. Aquel episodio se saldó con un año de sanción. En Lugo, la SDC Residencia y el Alianza FC disputaban un encuentro de veteranos cuando el colegiado recibió un puñetazo por la espalda y fue trasladado al hospital. El Comité de Competición ya ha impuesto tres años de inhabilitación al agresor.

Mr. Asubío valora los acuerdos a favor del arbitraje

Mr. Asubío ha agradecido el trabajo de tres responsables: Pablo Prieto, presidente de la Federación Gallega; Rober Vázquez Alvite, presidente de los árbitros gallegos; y Roberto García, secretario xeral para o Deporte de la Xunta. "Hoy gana el arbitraje gallego", celebra el colaborador de ElDesmarque, que considera que este acuerdo puede marcar un antes y un después para los colegiados.

Ahora, el objetivo es que el avance no se quede en Galicia. Mr. Asubío reclama al resto de federaciones territoriales que sigan este camino y alcancen acuerdos similares. "Lo conseguido hoy en Galicia debe ser un ejemplo para todo el fútbol español. Que todas sigan este camino", insiste. La reivindicación pone el foco en una realidad delicada en el fútbol modesto, donde los árbitros afrontan situaciones de presión y violencia. El endurecimiento de las sanciones abre una nueva etapa y lanza un mensaje claro: ninguna agresión puede quedar sin respuesta. "Los árbitros merecen respeto, protección y seguridad", concluye Mr. Asubío, que espera que las territoriales muevan ficha y conviertan este acuerdo en un modelo para el fútbol español.