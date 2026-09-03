Basilio García Sevilla, 03 SEP 2026 - 10:15h.

El canterano debutó con el Sevilla para clasificarse para la Champions y ganar la Copa del Rey en 2010

Antonio Luna arremete duramente contra Dani Ceballos

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“Fabrizio Romano news , HERE WE GO: Antonio Luna al mismísimo caraho”. Con un comienzo así, lo que viene por detrás promete. Antonio Luna ha dicho adiós al fútbol. Tras casi 20 años en la élite desde que debutara con el Sevilla FC en los partidos más relevantes de la temporada 2009/10, el canterano sevillista ha decidido retirarse a los 35 años de edad, y lo ha hecho con una publicación en Instagram alejada miles de kilómetros a las habituales de sus compañeros de profesión.

Con la ubicación de la publicación situada en una chatarrería de Sevilla, el exfutbolista ha lanzado un mensaje que no tiene desperdicio. En él, reivindica a la cantera sevillista, “cuiden de verdad a la Cisneros Palacios”, y hace un repaso por todos los entrenadores que tuvo en la Carretera de Utrera, hasta llegar a un Antonio Álvarez que confió en él en un momento clave e incluso portar el 'dorsal 16'. Debutó en la jornada 38 en Almería para clasificarse para la UEFA Champions League y su segundo partido fue ante el Atlético de Madrid, nada más y nada menos que en la final de la Copa del Rey. Nada más comenzar su carrera, llegó su mayor éxito.

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Luna jugó 125 partidos en Primera División y tras marcharse del Sevilla con 29 apariciones en su estadística ha recorrido medio mundo como futbolista. Jugó cedido en el Almería y en el Mallorca hasta que lo fichó el Aston Villa, que también lo cedió al Hellas Verona y al Spezia italianos. Después, estuvo en el Éibar, el Levante, el Rayo Vallecano, el Girona y el Cartagena. En sus últimos años pasó por el Volos FC de Grecia, el Dinamo de Bucarest rumano y, por último, por el Antequera de Primera Federación. Fue internacional sub 20 con España, y este miércoles decidió retirarse del fútbol.

Su publicación, por cierto, se abre con una foto disputando una pelota con Messi en un Levante-Barcelona, y el de Pedrera lo explica con mucha gracia. “Obviamente la primera foto del carrusel con el mejor jugador de todos los tiempos. Como pa no… Jugabas con él 154 veces y no se sabía ni tu nombre” y concluye con una solicitud: “Ya me podéis invitar a todas las ferias, que no fallo”.

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El escrito íntegro de Antonio Luna

Fabrizio Romano news , HERE WE GO :

Antonio Luna al mismísimo caraho.

Hasta aquí llegamos

Aunque algún pirata, rata, falso y fariseo se me ha cruzao por el camino en esta travesía, ganan por goleada esa gente increíble con la que tuve la suerte de coincidir en cada vestuario y equipo donde jugué.

Compañeros, trabajadores y amig@s que se quedan para siempre.

Mil gracias a todos los que confiaron en mis posibilidades, entrenadores, directores deportivos, presidentes (no acabaría nunca si me pongo a nombrar gente buena) , pero una mención muy especial a tres entrenadores con los que pude disfrutar mucho en la carretera de Utrera, en mi paso por la que fue mi casa toda mi vida, la cantera del SFC.

Mariano Pulido, tuvo la capacidad en la categoría de cadetes de ver que yo lo haría mejor en el lateral, mudarme a esa posición y posiblemente condicionar mi futuro.

El gran Ramón Tejada que tiró de mi brazo y me sacó a flote cuando me estaba casi ahogando y todo se tambaleaba.

Gracias a él, pude estar más que preparado para cuando llegara el momento (si llegaba) de dar el salto.

Y por supuesto Don Antonio Álvarez que tuvo la valentía de meterme en un campo de primera división prácticamente de un día para otro con cero experiencia en la élite (ni siquiera en entrenamientos) y en partidos de exigencia máxima para él, para mí y para el club.

Abrazo gigante cargado de gratitud también a los demás entrenadores que tuve en cada temporada de mi paso por todas las categorías del SFC. Todos igual de importantes.

Cuiden de verdad a la Cisneros Palacios y a su gente🙏🏻.

A mis papis 🫶🏻

La cantidad de kms que se comieron, Pedrera-Sevilla y viceversa.

Los verdaderos culpables de que yo cumpliera el sueño de todo niño.

Conclusión, afortunado nivel dios por lo vivido y la gente maravillosa que he podido conocer y disfrutar en todos estos años.

Ya me podéis invitar a todas las ferias que queráis, que no fallo. Y a 24 horas.

PD: Obviamente la primera foto del carrusel con el mejor jugador de todos los tiempos. Como pa no …

Jugabas contra él 154 veces y ni se sabía tu nombre, pero qué más da!

Que suerte tan grande

Feliz navidad.